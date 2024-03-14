У Миколаївській області кількість злочинів проти основ національної безпеки України за 2023 рік зменшилась. Натомість збільшилося число кримінальних проваджень.

Про це 14 березня під час 20-ї позачергової сесії Миколаївської обласної ради повідомив заступник керівника обласної прокуратури Денис Фальченко .

За словами заступника керівника Миколаївської обласної прокуратури Дениса Фальченка, за 2023 рік число кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України зменшилось з 410 до 202, у порівнянні з 2022 роком.

"Звичайно війна розставила свої пріоритети, один з яких є забезпечення належної фіксації та розслідування злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку", — каже Денис Фальченко.

Серед цих злочинів зменшилась кількість посягань на територіальну цілісність і недоторканість України — з 258 у 2022 році до 44 у 2023-му, також проваджень щодо державної зради — з 47 до 30, навів статистику заступник керівника Миколаївської обласної прокуратури.

Загалом викрито 81 факт колабораційної діяльності, у 2022 році — 60, розкрито 12 фактів пособництва державі-агресору, позаторік — 8.

Заступник керівника облпрокуратури Денис Фальченко повідомив, зросла кількість скерованих до суду обвинувальних актів у кримінальних провадженнях: з 56 до 89 у 2023 році, усього таких справ — 2990.

"Наприклад до суду скеровано обвинувальний акт кримінального провадження стосовно трьох осіб у складі організованої злочинної групи за фактом організації та проведення незаконного референдуму на тимчасово окупованій території України в місті Снігурівка", — повідомляє Фальченко.

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