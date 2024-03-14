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У Житомирі вшанували пам'ять добровольців, полеглих у російсько-українській війні
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У Житомирі вшанували пам'ять добровольців, полеглих у російсько-українській війні

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війна, АТО, ООС, добровольці, свято, Україна, Житомир
Вшанування пам'яті добровольців, які захищали Україну. Житомир, 14 березня 2024 року. Фото: Житомирська міська рада

14 березня 2024 року в Україні всьоме відзначають День українського добровольця. В Житомирі пам'ять полеглих під час російсько-української війни добровольців вшанували біля пам’ятного знаку "Захисникам України у війні з російським агресором".

В Житомирі біля пам’ятного знаку військовослужбовці, представники громадськості та місцевої влади вшанували пам'ять добровольців хвилиною мовчання. Учасники зібрання спільно із військовим оркестром житомирського військового інституту імені Сергія Корольова виконали гімн України. Також люди поклали квіти до пам’ятного знаку "Захисникам України у війні з російським агресором" та до меморіальних стендів загиблим та померлим учасникам антитерористичної операції та операції об’єднаних сил.

Чому День добровольця відзначають 14 березня

День українського добровольця щорічно відзначають в Україні 14 березня. Пам'ятна дата встановлена Верховною Радою України у 2017 році задля вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України. Саме 14 березня 2014 року на тренувальну базу в Нових Петрівцях з Майдану вирушили перші 500 добровольців Самооборони Майдану для формування першого добровольчого батальйону.

За інформацією Українського інституту національної пам'яті, у боях 2014–2015 років російсько-української війни на сході України брали участь майже 40 добровольчих батальйонів. Більшість із них згодом перетворилася на військові частини силових структур.

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Учасник меморіального заходу із вшанування пам'яті добровольців. Житомир, 14 березня 2024 року. Фото: Житомирська ОВА

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Учасник меморіального заходу із вшанування пам'яті добровольців. Житомир, 14 березня 2024 року. Фото: Житомирська ОВА

війна, АТО, ООС, добровольці, свято, Україна, Житомир
Військові біля стендів загиблим та померлим учасникам АТО/ООС. Житомир, 14 березня 2024 року. Фото: Житомирська міська рада

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Музиканти житомирського військового інституту на Дні вшанування добровольців. Житомир, 24 березня 2024 року. Фото: Житомирська обласна рада

війна, АТО, ООС, добровольці, свято, Україна, Житомир
Військовий із квіткою на Дні вшанування добровольців. Житомир, 24 березня 2024 року. Фото: Житомирська ОВА

Як писало Суспільне, на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, 25 лютого 2022 року, до Центрів комплектації громад Житомирщини прийшли тисячі добровольців. Військкомати області працювали у посиленому режимі. У Житомирі 25 лютого 2022 року станом на 09:00 годину в чергах столи 2000 добровольців. До центру комплектування приходили військові, які зараховані до оперативного резерву першої черги, громадяни, які підлягають під мобілізацію та добровольці.

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