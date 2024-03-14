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Сталеварів, 16: як відбувається відбудова пошкодженого через обстріл РФ будинку в Запоріжжі — фоторепортаж
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Сталеварів, 16: як відбувається відбудова пошкодженого через обстріл РФ будинку в Запоріжжі — фоторепортаж

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На якому етапі нині відновлення будинку на Сталеварів, 16 у Запоріжжі
Будинок на Сталеварів, 16. Фото: Суспільне Запоріжжя

У Запоріжжі продовжується відновлення пошкодженого внаслідок російського обстрілу багатоповерхового будинку на Сталеварів, 16. Наразі ремонтні роботи завершені на 70%.

Як відбувається відбудова чотириповерхівки бачили кореспонденти Суспільного.

Відбудова Сталеварів, 16 у Запоріжжі
Відновлювальні роботи на Сталеварів, 16. Фото: Суспільне Запоріжжя

Нині у багатоповерхівці на Сталеварів, 16, яка була пошкоджена внаслідок російського обстрілу 6 жовтня 2022 року, проводяться утеплювальні роботи, розповів головний інженер будівельної компанії Анатолій Твердохліб:

"На зараз у цьому будинку виконуються роботи з утеплення фасадної частини, розробка ґрунта, прокладання каналізаційних ліній наружних, а також утеплення цокольної частини по фасаду".
Сталеварів, 16: як відбувається відбудова пошкодженого через обстріл РФ будинку в Запоріжжі — фоторепортаж
Анатолій Твердохліб, головний інженер будівельної компанії. Фото: Суспільне Запоріжжя

Відновлення Сталеварів, 16 після російського обстрілу у 2022 році
Сталеварів, 16, березень 2024 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

Ремонтні роботи на Сталеварів, 16 після російського обстрілу у 2022 році
Ремонтні роботи на Сталеварів, 16, березень 2024 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

Окрім цього в будинку повністю замінили віконні блоки. Нині ж монтують балкони.

Відбудова будинку на Сталеварів, 16 після російського обстрілу у жовтні 2022 року
ПВХ-блоки, які готові до установки на Сталеварів, 16. Фото: Суспільне Запоріжжя

Сталеварів, 16, на якому етапі відбудова
Сходи в одному з під'їздів будинку на Сталеварів, 16, березень 2024 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

Всередині будинку, як зазначив Анатолій Твердохліб, завершили монтаж комунікацій та проводять тинькувальні роботи:

"По внутрішній частині виконані роботи в повному обсязі по електрозабезпеченню всіх помешкань, теплові мережі в повному обсязі. Чекаємо на фінішні роботи по штукатурці стін, приступаємо вже до стяжки підлоги".
Сталеварів, 16 стан відбудови
Тинькувальні роботи всередині на Сталеварів, 16, березень 2024 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

Сталеварів, 16 Запоріжжя на якому етапі відбудова
Одна з кімнат квартири у будинку на Сталеварів, 16 у Запоріжжі. Фото: Суспільне Запоріжжя

Сталеварів, 16 Запоріжжя як відбувається відбудова
Комунікації у будинку на Сталеварів,16, березень 2024 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

Повністю завершити відбудову, за словами Анатолія Твердохліба, та передати будинок в експлуатацію планують до червня цього року. До цього секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв зазначав, що відновлення будинку було заплановане до кінця 2023 року.

Як відбувається відбудова Сталеварів, 16 Запоріжжя
Собака на ремонтному майданчику будинку на Сталеварів, 16 у Запоріжжі, березень 2024 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

Що відомо про відновлення будинку на Сталеварів 16:

  • У лютому 2024 року в будинку розпочали тинькування стін та продовжували роботи із системою опалення;
  • У січні 2024 року в будівлі улаштували цегляну кладку, утеплили покрівлю, встановили гідробар'єр та відремонтували найпростіше укриття;
  • У листопаді 2023 року в чотириповерхівці завершували зводити конструкції, зокрема стін та внутрішніх перегородок;
  • У жовтні 2023 року секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що відновлювальні роботи в будинку уповільнилися через проблеми з фундаментом та підвальним приміщенням;
  • У серпні 2023 року в будинку запланували демонтаж даху та бетонні роботи в підвальній частині.
  • У червні 2023 року розпочалося відновлення будинку, на нього Запорізька міська рада спрямувала майже 28 мільйонів гривень;
  • У квітні 2023 року в чотириповерхівці розпочали консерваційні роботи та прибирання прибудинкової території;
  • 6 жовтня 2022 року внаслідок російської ракетної атаки було зруйновано третій під'їзд за адресою вулиця Сталеварів 16.

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