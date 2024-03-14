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"Мені одразу перерізало сонну артерію". У медзакладі Дніпропетровщини лікують пораненого бійця
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"Мені одразу перерізало сонну артерію". У медзакладі Дніпропетровщини лікують пораненого бійця

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У медзакладі Дніпропетровщини лікують пораненого бійця. Володимир потрапив під мінометний обстріл російських військ на Донецькому напрямку. Чоловік каже, що він родом з Харкова. У 2022 році добровільно пішов до лав ЗСУ.

Про порятунок після обстрілу Володимир розповів Суспільному.

Військовослужбовець Володимир отримав поранення 8 березня на Донецькому напрямку. Каже, тоді виходили на позиції закласти міни, аби війська РФ не змогли просунутись.

"Вийшли з машини, пройшли буквально 5 метрів і перший прихід 120-го міномету. Побратим одразу загинув, з яким я був. Нас було 9 людей: семеро — "300", двоє — 200", – розповідає Володимир.

Чоловік каже, від побратимів дізнався, що після удару його життя врятував водій. Саме він витягнув й усіх поранених бійців на безпечну територію.

"В пікап затягував, хоч і були обстріли — все одно всіх забрав. Автобус 300-х врятував, це однозначно", — згадує військовий.

"Мені одразу перерізало сонну артерію". У медзакладі Дніпропетровщини лікують пораненого бійця
Фото з особистого архіву Володимира.

Уламки російських снарядів роздробили Володимиру стегно та розірвали сонну артерію.

"Повністю розрізана шия, кров текла струмком", – каже генеральний директор лікарні Сергій.

Нейрохірург Юрій каже, у Покровську військові медики зробили операцію та наклали спеціальний пристрій, аби відновити роботу судин.

"Вшитий графт в пошкоджену артерію, яку відновити неможливо, тому що вона перетворилась в те, що не можна назвати артерією, і штучний графт, вшитий в артерію, без нерових випадінь. Це зроблено дуже професійно", – каже медик.

10 березня чоловіка перевели до одного з медзакладів Дніпропетровщини. Він втратив 4 літри крові. Юрій каже, лікарі виконали одразу декілька складних операцій.

"Відкрилася активна артеріальна кровотеча з ран та артерії, що було ушкоджені і вони знаходилися дуже глибоко. Ось чим ми закрили кровотечу, і вона була зупинена прямо на столі, що дало шанс цьому пацієнту", – розповів лікар.

"Мені одразу перерізало сонну артерію". У медзакладі Дніпропетровщини лікують пораненого бійця
Фото: Суспільне Дніпро

Генеральний директор медзакладу Сергій каже, нині стан Володимира стабілізували. Тепер його евакуюють на подальшу тривалу реабілітацію.

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