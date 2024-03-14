НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Житомирі за грантові гроші побудують коворкінг та майстерню для бізнесу
БІЗНЕСРоботаРегіони

У Житомирі за грантові гроші побудують коворкінг та майстерню для бізнесу

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

На базі колишньої аптеки та профтехучилища у Житомирі за 22 мільйони гривень створять муніципальний коворкінг та виробничу майстерню для бізнесів, які вже діють або релоковані в Житомир.

Про це Суспільному розповів директор комунальної устави "Агенції розвитку міста" Борис Пахолюк.

За його словами, це простір у центрі міста, який може використовувати місцевий підприємець, релокований бізнес, студенти або самозайняті люди для тимчасового користування.

"Цей офіс не вимагає довгострокової оренди, тобто людина може прийти сюди і орендувати місце на кілька годин, день або тиждень, заплативши відповідну суму за користування на цей невеликий проміжок часу. Простір буде облаштований для 24 робочих місць, буде конференц-зала на 20 учасників, а також переговорні кімнати для резидентів виробничої майстерні та нашого коворкінгу", — сказав Борис Пахолюк.

муніципальний коворкінг, майстерні, бізнес, релокований бізнес
Борис Пахолюк, Житомир, 14 березня 2024 року. Фото: Тетяна Дукач/Суспільне Житомир

Коворкінг планують розмістити на площі 160 квадратних метрів. Приміщення переоблаштують під офісні простори спільного користування. Борис Пахолюк розповів, що загальний бюджет проєкту складає 22 мільйони гривень, з яких 19 мільйонів це безповоротна фінансова допомога від уряду Німеччини, а три мільйони гривень виділять з місцевого бюджету.

"Фактично фінансування, яке отримують українські міста, включаючи Житомир, в рамках цієї програми, може бути використане виключно для підтримки місцевої економіки. Тобто, ми не можемо використовувати ці кошти ні на закупівлю військової амуніції, ні на придбання військового обладнання. Вони можуть бути використані тільки на цілі, пов'язані з підтримкою розвитку місцевого бізнесу", — пояснив директор комунальної установи "Агенції розвитку міста".

муніципальний коворкінг, майстерні, бізнес, релокований бізнес
Житомир, 14 березня 2024 року. Фото: Тетяна Дукач/Суспільне Житомир

За словами Бориса Пахолюка, більшу частину бюджету використають на закупівлю виробничого обладнання.

"І коворкінг може так само орендувати і користуватися цим простором резиденти виробничої майстерні, і навпаки. Тобто це два простори, які є складовими елементами однієї міської екосистеми підтримки малого бізнесу. Одним із ключових завдань, які ми ставимо перед собою в цьому проєкті є розвиток міської екосистеми підтримки мікропідприємств", — сказав Борис Пахолюк.

муніципальний коворкінг, майстерні, бізнес, релокований бізнес
Житомир, 14 березня 2024 року. Фото: Тетяна Дукач/Суспільне Житомир

У виробничу майстерню планують закупити станки для роботи з металом, деревом, полімерами, а також облаштують лабораторію для роботи з 3D-принтерами. Площа майстерні складатиме 400 квадратних метрів.

"Починаючий підприємець зможе спробувати виробити ту чи іншу модель якогось виробу і в подальшому вже виробляти її на своєму підприємстві. Він зможе перевірити, чи потрібний йому такий станок, чи ні, і отримати можливість працювати на цьому станку. Це також дозволить розвивати його бізнес, сплачувати податки та збільшувати доходну частину Житомирської громади" — говорить директор Центру професійно-технічної освіти Житомира Микола Перелигін.

муніципальний коворкінг, майстерні, бізнес, релокований бізнес
Микола Перелигін, Житомир, 14 березня 2024 року. Фото: Тетяна Дукач/Суспільне Житомир

Борис Пахолюк розповів, що планується розпочати будівельні роботи на початку травня і завершити їх до кінця 2024 року.

муніципальний коворкінг, майстерні, бізнес, релокований бізнес
Житомир, 14 березня 2024 року. Фото: Тетяна Дукач/Суспільне Житомир

муніципальний коворкінг, майстерні, бізнес, релокований бізнес
Житомир, 14 березня 2024 року. Фото: Тетяна Дукач/Суспільне Житомир

Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини на наших платформах:

Telegram | Instagram | Viber | Facebook | YouTube

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Вибори в РФ
Парламентарі 20 країн зробили заяву щодо "виборів" президента РФ на ТОТ України

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Земля біля Палацу культури й спорту "Хімік"
На сесії Рівнеради не проголосували за продаж "Рівнеазоту" 13 га землі біля "Хіміка"
Таксі Uklon не перевозитиме пасажирів під час комендантської години
Таксі Uklon не возитиме пасажирів під час комендантської години
Ветеран ЗСУ очолив дитячий ІТ-центр у Хмельницькому
Ветеран ЗСУ очолив дитячий ІТ-центр у Хмельницькому
Анастасія Смикова з Вільнянська виготовляє солодощі
Виграла гранти та відкрила бізнес під час війни: історія кондитерки з Вільнянська, яка виготовляє солодощі з фруктів
На початок