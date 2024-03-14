У Житомирі за грантові гроші побудують коворкінг та майстерню для бізнесу

На базі колишньої аптеки та профтехучилища у Житомирі за 22 мільйони гривень створять муніципальний коворкінг та виробничу майстерню для бізнесів, які вже діють або релоковані в Житомир.

Про це Суспільному розповів директор комунальної устави "Агенції розвитку міста" Борис Пахолюк.

За його словами, це простір у центрі міста, який може використовувати місцевий підприємець, релокований бізнес, студенти або самозайняті люди для тимчасового користування.

"Цей офіс не вимагає довгострокової оренди, тобто людина може прийти сюди і орендувати місце на кілька годин, день або тиждень, заплативши відповідну суму за користування на цей невеликий проміжок часу. Простір буде облаштований для 24 робочих місць, буде конференц-зала на 20 учасників, а також переговорні кімнати для резидентів виробничої майстерні та нашого коворкінгу", — сказав Борис Пахолюк.

Борис Пахолюк, Житомир, 14 березня 2024 року. Фото: Тетяна Дукач/Суспільне Житомир

Коворкінг планують розмістити на площі 160 квадратних метрів. Приміщення переоблаштують під офісні простори спільного користування. Борис Пахолюк розповів, що загальний бюджет проєкту складає 22 мільйони гривень, з яких 19 мільйонів це безповоротна фінансова допомога від уряду Німеччини, а три мільйони гривень виділять з місцевого бюджету.

"Фактично фінансування, яке отримують українські міста, включаючи Житомир, в рамках цієї програми, може бути використане виключно для підтримки місцевої економіки. Тобто, ми не можемо використовувати ці кошти ні на закупівлю військової амуніції, ні на придбання військового обладнання. Вони можуть бути використані тільки на цілі, пов'язані з підтримкою розвитку місцевого бізнесу", — пояснив директор комунальної установи "Агенції розвитку міста".

Житомир, 14 березня 2024 року. Фото: Тетяна Дукач/Суспільне Житомир

За словами Бориса Пахолюка, більшу частину бюджету використають на закупівлю виробничого обладнання.

"І коворкінг може так само орендувати і користуватися цим простором резиденти виробничої майстерні, і навпаки. Тобто це два простори, які є складовими елементами однієї міської екосистеми підтримки малого бізнесу. Одним із ключових завдань, які ми ставимо перед собою в цьому проєкті є розвиток міської екосистеми підтримки мікропідприємств", — сказав Борис Пахолюк.

Житомир, 14 березня 2024 року. Фото: Тетяна Дукач/Суспільне Житомир

У виробничу майстерню планують закупити станки для роботи з металом, деревом, полімерами, а також облаштують лабораторію для роботи з 3D-принтерами. Площа майстерні складатиме 400 квадратних метрів.

"Починаючий підприємець зможе спробувати виробити ту чи іншу модель якогось виробу і в подальшому вже виробляти її на своєму підприємстві. Він зможе перевірити, чи потрібний йому такий станок, чи ні, і отримати можливість працювати на цьому станку. Це також дозволить розвивати його бізнес, сплачувати податки та збільшувати доходну частину Житомирської громади" — говорить директор Центру професійно-технічної освіти Житомира Микола Перелигін.

Микола Перелигін, Житомир, 14 березня 2024 року. Фото: Тетяна Дукач/Суспільне Житомир

Борис Пахолюк розповів, що планується розпочати будівельні роботи на початку травня і завершити їх до кінця 2024 року.

Житомир, 14 березня 2024 року. Фото: Тетяна Дукач/Суспільне Житомир

Житомир, 14 березня 2024 року. Фото: Тетяна Дукач/Суспільне Житомир

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