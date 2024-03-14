День добровольця: як полтавець Артем Репик два роки воював проти РФ

Артем Репик з Полтави у другий день повномасштабного вторгнення добровільно пішов боронити державу. Чоловік долучився до сил тероборони ЗСУ. У День добровольця, який відзначають 14 березня, із Артемом Репиком поспілкувалась кореспондентка Суспільного.

Артемові Репику – 37, два роки із них він боронить державу. Пішов добровільно у другий день повномасштабної війни

Артем Репик. Фото: надані А. Репиком

Я ухвалив рішення, що треба вивезти родину з міста. По дорозі на Захід України я дізнався, що почалася мобілізація, тому мій вибір був для мене очевидний. Після прибуття на захід, я пішов у місцевий ТЦК разом з іншими хлопцями.

Артем пішов до тероборони ЗСУ на посаду командира взводу зв’язку. Згодом став начальником зв’язку батальйону.

Полтавець Артем Репик із побратимами. Фото: надані А. Репиком

ТрО – це піхота, і піхота, яка виконує найбруднішу роботу. Я, як зв’язківець, забезпечував зв'язок на передньому краї, бо без зв’язку на сучасній війні робити нічого, це не партизанська війна, це організована злагоджена командна робота.

У квітні підрозділ Артема відправили на Схід. Тоді чоловік отримав звання лейтенанта.

Коли я потрапив під перший свій обстріл і сидів під ним 40 хвилин або годину, то час змінюється, це психологічно так відбувається. Якщо ти не засік час, то не знаєш, скільки це відбувається.

Військові. Фото: надані А. Репиком

Окрім Луганщини, Артем служив на Сумщині та Донеччині. Найсильніші обстріли, під які потрапляв, були у Луганській області.

Коли ми були там, то будь-яке перебування супроводжувалось обстрілом. І це від міномета до авіаударів. Про якісь тяжкі випадки обстрілів або важкі моменти, я їх пережив і про них вже легше говорити, а коли потрапляєш у таку ситуацію, то ти прямо стискаєшся.

Артем Репик із доньками. Фото: надані А. Репиком

2023-го батальйон Артема виконував бойові завдання і на Куп’янському напрямку Харківщини.

Тяжкі були там дні. У нашого ворога є людські ресурси, які вони безжально кидали на наших хлопців, знову загинули дуже гарні люди, але ми там втримали ділянку. Кожна втрата вона відкладається. Навіть якщо ти з людиною, яка була у твоєму підрозділі провів хоча б одну бесіду, він тобі стає близьким по духу, і коли вони йдуть у краще життя, то це помирає частинка тебе.

У березні 2024-го Артем вирішив припинити службу. Три дні тому він повернувся додому.

Я мав таке юридичне право, мене ніхто не тягнув. Мене, навпаки, хотіли забрати і моя родина, і мої близькі хотіли забрати з армії, але на той час я відчував, що я там потрібніший.

Артем Репик із дружиною. Фото: надані А. Репиком

Вдома на чоловіка чекали дружина і двоє доньок. Зараз у планах Артема приділити час родині та поновити власну справу.

Вони мене чекали і щоразу, коли я приїжджав у відпустку чи була можливість потрапити додому, діти щоразу питали: «А скільки ще тато у нас вдома?». Цього разу дружина сказала, що тато повернувся. Не зважаючи на всі складнощі, треба продовжувати боротьбу, бо наше життя – це і є боротьба.

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