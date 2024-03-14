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У Тетіївській громаді Київщини відкрили для учнів ліцею "Клас безпеки"
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У Тетіївській громаді Київщини відкрили для учнів ліцею "Клас безпеки"

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У Тетіївській громаді Київщини відкрили для учнів ліцею &quot;Клас безпеки&quot;
У Тетіїві відкрили "Клас безпеки". Фото: Білоцерківська РВА/Telegram

У Тетіївській громаді Київщини відкрили "Клас безпеки". Для учнів місцевого ліцею провели перше заняття.

Про це повідомляє у Telegram пресслужба Білоцерківської районної військової адміністрації.

Зазначається, що безпековий простір відкрили у Тетіївському ліцеї №1. Тут діти дізнаватимуться, що робити під час пожежі, правила евакуації з приміщення та поводження на воді. Також їм розповідатимуть про основні засади мінної безпеки, першої домедичної допомоги тощо.

київщина
Дітям розповідають про принцип роботи вогнегасника. Фото: Білоцерківська РВА/Telegram

"Діти уважно слухали фахівців Служби порятунку, Національної поліції, піротехнічної, медичної та психологічної служб і вже з нетерпінням чекають проведення уроків у новому класі", — йдеться у повідомленні.

У районній адміністрації зауважили, що загалом у громаді це четвертий "Клас безпеки". Попередньо їх було відкрито у Кашперівському, Денихівському ліцеях та у Тетіївському ліцеї №2.

Також в школах Київщини дітей навчають, як правильно поводитися при виявленні вибухонебезпечних предметів. Восени заняття з мінної безпеки пройшли понад 11 тисяч дітей різного віку. Зокрема, тренінги проводять за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.

Що відомо про навчання дітей із Київщини правилам безпеки

У Києві у вересні 2022 року відкрили перший "Клас безпеки" на базі спеціалізованої школи № 17. Заняття відбуваються за розкладом, проводять їх педагоги школи і рятувальники ДСНС.

"Класи безпеки" створили у всіх районах Київської області. Рятувальники показали відео відкриття і першого уроку у "Класі безпеки" на Київщині. У школі Узина відкрили два "Класи безпеки", один з яких інклюзивний. А в одній зі шкіл Вишневого у Бучанському районі "Клас безпеки" облаштували в укритті.

Станом на середину вересня 2023 року на Київщині працювали 62 "Класи безпеки". Вони облаштовані в більшості територіальних громад регіону. У грудні в регіоні нараховувалося 70 "Класів безпеки".

15 мобільних класів безпеки для дітей почали працювати з жовтня у 10 областях України та столиці. Це спільний проєкт Нацполіції та ДСНС за підтримки ЮНІСЕФ. Він має на меті пояснювати дітям у доступній формі правила безпечної поведінки під час війни. На Київщині перші уроки мобільний клас провів у двох ліцеях Вишневого.

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