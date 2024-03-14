На Дніпропетровщині затримали місцевого жителя, який намагався підпільно продати ручний кулемет Калашникова. Фігурант підшукував потенційних клієнтів серед представників кримінальних кіл, з якими підтримував зв’язки.

Про це йдеться на сайті Служби безпеки України.

За повідомленням, під час обшуку в помешканні та автівці фігуранта було знайдено 2 автомати АК-74, ⁠4 бойові гранати і понад 1,3 тис. набоїв різного калібру.

Нині йому повідомлено про підозру за статтею 263 Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до 7 років позбавлення волі.

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