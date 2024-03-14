У День українського добровольця, 14 березня, у Львові стартувала акція "Наповнення". Кожен донор, який здасть кров в обласному Центрі служби крові або у міському Банку крові, зможе отримати безкоштовний сертифікат на візит до музеїв чи театрів області. Акція триватиме упродовж місяця.

Детальніше про акцію дізнавалось Суспільне.

Організатори кажуть, що таким чином, прагнуть допомогти зібрати кров для поранених захисників та людей, які борються з важкими недугами. А також популяризувати культуру донорства.

"Медики потребують усіх груп крові. Донором може стати людина від 18 до 60 років. Протипокази – це захворювання серцево-судинної системи, перенесені захворювання на вірусні гепатити В, С, ВІЛ, сифіліс. Ну і протипоказом будуть застудні захворювання, які зараз дуже розповсюджені", — пояснює завідувач медичної частини Обласного центру служби крові Ігор Горбаль.

Центр здачі крові. Фото: Суспільне Львів

Донор Микола Шпаргала здає кров не вперше. Зазначає, що зараз процедура проходить досить швидко.

Донор крові Микола Шпаргала. Фото: Суспільне Львів

"Вже здаю кров близько п’яти років чи шести. Зараз здача відбувається досить швидко. Тому що в той самий день роблять аналізи крові і зразу можна здати тромбоцити або кров", — каже Микола Шпаргала.

Акція триватиме упродовж місяця – до 14 квітня.