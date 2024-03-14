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На Полтавщині відкрили меморіальну дошку загиблому військовому Сергію Мельничуку
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На Полтавщині відкрили меморіальну дошку загиблому військовому Сергію Мельничуку

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Дошка Серію Мельничуку
Меморіальна дошка Сергію Мельничуку. фото сайт Полтавської ОВА

13 березня у Кременчуці відкрили меморіальну дошку військовому Сергію Мельничуку, який загинув захищаючи Україну. Її встановили на будинку, де проживав воїн.

Про це повідомили на офіційному сайті Полтавської ОВА.

На відкриття меморіальної дошки прийшли рідні та друзі полеглого воїна. Сергій Мельничук мав звання сержант. Загинув військовий 23 жовтня 2022 року під час мінометного обстрілу на Бахмутському напрямку. Це сталося поблизу селища Курдюмівка.

На Полтавщині відкрили меморіальну дошку загиблому військовому Сергію Мельничуку
На відкриття прийшли рідні, друзі та побратими. Суспільне Полтава

Окрім дошки, в честь воїна назвали найдовшу у Кременчуці вулицю. Поховали Сергія Мельничука 2 листопада 2022 року на Свіштовському кладовищі. Воїнові було 44 роки.

У лютому 2024 року родині полеглого воїна передали орден "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно).

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