НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Якою буде погода на Івано-Франківщині 15 березня
ПОГОДАРегіони

Якою буде погода на Івано-Франківщині 15 березня

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Якою буде погода на Івано-Франківщині 15 березня
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

15 березня на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, без істотних опадів, місцями — туман.

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Вітер — південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 0-2° тепла, вдень — 8-10⁰ тепла. По області вночі — від 2° морозу до 3° тепла, вдень — 5-10⁰ тепла. У високогір’ї Карпат вночі — від 4° морозу до 1° тепла, вдень — 0-5° тепла

Видимість на автошляхах — добра, в тумані — 100-500 метрів.

15 березня у високогір'ї Франківщини — значна сніголавинна небезпека. Туристам радять утриматися від походів у Карпати.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Вибори в РФ
Парламентарі 20 країн зробили заяву щодо "виборів" президента РФ на ТОТ України

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Невеликий дощ, місцями зі снігом: прогноз погоди на Донеччині 15 березня
Невеликий дощ, місцями зі снігом: прогноз погоди на Донеччині 15 березня
Квітневі температури: синоптик розповів, якою буде погода на Черкащині
Квітневі температури: синоптик розповів, якою буде погода на Черкащині
За останню добу рівень річки Дніпро у Києві піднявся на 29 см — КМВА
За останню добу рівень річки Дніпро у Києві піднявся на 29 см — КМВА
На Черкащині можливе підтоплення: хто під загрозою
На Черкащині можливе підтоплення: хто під загрозою
На початок