Якою буде погода на Івано-Франківщині 15 березня

15 березня на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, без істотних опадів, місцями — туман.
Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.
Вітер — південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 0-2° тепла, вдень — 8-10⁰ тепла. По області вночі — від 2° морозу до 3° тепла, вдень — 5-10⁰ тепла. У високогір’ї Карпат вночі — від 4° морозу до 1° тепла, вдень — 0-5° тепла
Видимість на автошляхах — добра, в тумані — 100-500 метрів.
15 березня у високогір'ї Франківщини — значна сніголавинна небезпека. Туристам радять утриматися від походів у Карпати.
Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube