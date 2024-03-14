Якою буде погода на Івано-Франківщині 15 березня

15 березня на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, без істотних опадів, місцями — туман.

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Вітер — південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 0-2° тепла, вдень — 8-10⁰ тепла. По області вночі — від 2° морозу до 3° тепла, вдень — 5-10⁰ тепла. У високогір’ї Карпат вночі — від 4° морозу до 1° тепла, вдень — 0-5° тепла

Видимість на автошляхах — добра, в тумані — 100-500 метрів.

15 березня у високогір'ї Франківщини — значна сніголавинна небезпека. Туристам радять утриматися від походів у Карпати.

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