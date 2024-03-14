На Сумщині для ремонтних робіт перекриють одну із доріг

У звʼязку із проведенням ремонтних робіт з 07:00 до 13:00 16 березня буде закрито рух понтонною переправою по автомобільній дорозі загального користування державного значення Р-44 Суми-Путивль-Глухів у селі Чумакове.
Про це повідомили у Сумській ОВА.
На час закриття великоваговий транспорт зможе об'їхати дорогами:
- Т-19-10 Конотоп-Буринь-Чумакове
- Р-61 Батурин-Конотоп-Суми
- Р-60, Кролевець-Конотоп-Ромни-Пирятин
- Т-19-11 Мутин-Путивль.
Легкові автомобілі зможуть проїхати можливими дорогами місцевого та комунального значення.
Читати ще
Читайте Суспільне у Telegram
Долучайтесь до нашої спільноти у Viber
Підписуйтеся на наш Instagram