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На Сумщині для ремонтних робіт перекриють одну із доріг
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На Сумщині для ремонтних робіт перекриють одну із доріг

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У звʼязку із проведенням ремонтних робіт з 07:00 до 13:00 16 березня буде закрито рух понтонною переправою по автомобільній дорозі загального користування державного значення Р-44 Суми-Путивль-Глухів у селі Чумакове.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

На час закриття великоваговий транспорт зможе об'їхати дорогами:

  • Т-19-10 Конотоп-Буринь-Чумакове
  • Р-61 Батурин-Конотоп-Суми
  • Р-60, Кролевець-Конотоп-Ромни-Пирятин
  • Т-19-11 Мутин-Путивль.

Легкові автомобілі зможуть проїхати можливими дорогами місцевого та комунального значення.

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