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Кримськотатарський активіст Якубов вийшов на волю після 14 діб адмінарешту
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Кримськотатарський активіст Якубов вийшов на волю після 14 діб адмінарешту

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Кримськотатарський активіст Ленур (Абдуллах) Якубов
Кримськотатарський активіст Ленур (Абдуллах) Якубов. Фото: Кримська солідарність

Кримськотатарський активіст Ленур (Абдуллах) Якубов вийшов зі слідчого ізолятора тимчасового тримання у Сімферополі після закінчення терміну двотижневого адміністративного арешту.

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Про це повідомляє "Кримська солідарність" на своїй сторінці у Facebook.

"Арешт, який я вважаю незаконним. З рішенням суду я не погодився. Справа шита білими нитками. Адвокат обґрунтував у суді свою позицію. Зараз у мене відбудеться апеляція, будемо домагатися справедливості", — розповів Якубов.

Так, 29 лютого у Старому Криму та Журавках співробітники "Центру протидії екстремізму" провели чотири обшуки у будинках кримських татар і в мечеті "Зубеїр джамі". Ленура Якубова після обшуків відвезли у відділ "поліції" та склали протокол за статтею 20.3 КпАП РФ ("Пропаганда або публічна демонстрація нацистської атрибутики чи символіки"). Окупаційний суд відправив його до слідчого ізолятора на 14 діб.

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