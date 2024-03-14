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У Вінниці затримали чоловіка, який займався збутом наркотичних речовин
НаркотикиПОЛІЦІЯРегіони

У Вінниці затримали чоловіка, який займався збутом наркотичних речовин

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У Вінниці 13 березня затримали 24-річного "закладчика", у якого вилучили близько 50 доз наркотичної солі, які він планував збути. Частину товару чоловік заховав у камері схову в супермаркеті.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у вінницькій області.

У Вінниці затримали збувача наркотиків, який мав при собі 50 доз заборонених речовин
Фото: ГУ Нацполіції у Вінницькій області

Чоловіка затримали працівники поліції під час відпрацювання території обслуговування.

Більшу частину заборонених речовин чоловік носив із собою. Кілька доз він залишив в супермаркеті й планував потім їх забрати. У нього також виявили канабіс та пристрій для її вживання.

У Вінниці затримали збувача наркотиків, який мав при собі 50 доз заборонених речовин
Фото: ГУ Нацполіції у Вінницькій області

В ході слідства він також показав місця, де встиг залишити психотропи.

У Вінниці затримали збувача наркотиків, який мав при собі 50 доз заборонених речовин
Фото: ГУ Нацполіції у Вінницькій області

До повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу затриманий перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання. Якщо вину чоловіка доведуть йому загрожуватиме до восьми років в'язниці.

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