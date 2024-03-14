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"Не кидай сміття у потік": у селі на Закарпатті проведуть триденну толоку
ПриродаЕКОЛОГІЯРегіони

"Не кидай сміття у потік": у селі на Закарпатті проведуть триденну толоку

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&quot;Не кидай сміття у потік&quot;: у селі на Закарпатті проведуть триденну толоку
Фото: "Save Пікуй"/Facebook

Впродовж 18-20 квітня організація "Save Пікуй" проведе екологічну толоку з прибирання гірського потічка у селі Щербовець, що в Мукачівському районі. До прибирання запрошують долучитися усіх небайдужих.

Про це інформують на Facebook-сторінці організації.

Організатори зазначають, що вони забезпечать людей всім необхідним.

"Ми забезпечимо мішками, рукавицями, невеличкою скромною пісною гостиною, проживанням у сільських затишних умовах тим, кому буде потрібно. Хто захоче ночувати у наметах, їх можна буде поставити на подвір’ї організаторів. Деталі та схема роботи буде надана за кілька днів до толоки", — йдеться у дописі.

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