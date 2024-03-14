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Двом гендиректорам авіаційних підприємств РФ загрожує 9 років за незаконне переправлення до Криму
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Двом гендиректорам авіаційних підприємств РФ загрожує 9 років за незаконне переправлення до Криму

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ФДБУ "Спеціальний льотний загін "Росія" Управління справами Президента РФ
ФДБУ "Спеціальний льотний загін "Росія" Управління справами Президента РФ. Фото: ФДБУ "Спеціальний льотний загін "Росія" Управління справами Президента РФ

Двом гендиректорам авіаційних підприємств Росії, які переправляли росіян до окупованого Криму, повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення ч. 3 ст. 332 КК Українилюдей через держкордон України. Їм загрожує до 9 років ув'язнення.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури АР Крим та м. Севастополя.

Йдеться про гендиректорів Федеральної державної бюджетної установи "Спеціальний льотний загін "Росія" Управління справами Президента РФ та ТОВ "Авіакомпанії "ІКАР".

У прокуратурі автономії не вказали імена підозрюваних, але джерела Суспільне Крим підтвердили, що йдеться про Костянтина Терещенка та Петра Соловйова.

За їхнім керівництвом протягом 2019 року організовувались та здійснювались регулярні авіаперевезення з території Росії до закритого міжнародного аеропорту "Сімферополь" та назад. Це робилося без дозволу та заявки на використання повітряного простору України.

"Для виконання авіарейсів підозрюваними було залучено 17 повітряних суден ФДБУ "Спеціальний льотний загін "Росія" та 3 судна ТОВ "Авіакомпанія "Ікар", яка, в свою чергу, підтримувала зв’язок із Росавіацією для подальшого погодження та затвердження незаконних польотів", — пояснили у відомстві.

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