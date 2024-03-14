На Волині на приватизацію виставили діючу базу відпочинку на озері Світязь

14 березня 2024 року Фонд державного майна України виставив на приватизацію базу відпочинку на озері Світязь.

Стартова ціна об'єкта — 4,8 мільйона гривень, повідомив голова Фонду держмайна Віталій Коваль.

База відпочинку розміщена на території 1,35 гектара в урочищі Гряда в Шацьку, є діючою та підключена до електропостачання.

До об'єкта приватизації на Шацьких озерах входять будівлі, площа яких 675 квадратних метрів, а також недобудований спальний корпус площею 476 квадратних метрів.

За умовами аукціону, новий власник зобов’язаний зберегти основний профіль діяльності бази відпочинку щонайменше на 5 років після придбання, додав Віталій Коваль.

Недобуваний спальний корпус бази відпочинку в урочищі Гряда, який виставили на приватизацію. Фото: Фонд державного майна України

Наразі об'єкт перебуває в державній власності управління Міністерства фінансів України та був переданий Фонду держмайна для проведення приватизації.

За словами голови Фонду держмайна України, аукціон запланований на 4 квітня 2024 року і відбудеться в електронній торговій системі "Prozorro.Продажі". Заявки прийматимуть до 3 квітня.

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