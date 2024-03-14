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Елітні авто замість бронежилетів для ЗСУ: у Фінляндії затримали трьох підозрюваних у відмиванні коштів
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Елітні авто замість бронежилетів для ЗСУ: у Фінляндії затримали трьох підозрюваних у відмиванні коштів

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Закупівля амуніції для ЗСУ: у Фінляндії затримали трьох підозрюваних у відмиванні коштів
Закупівля амуніції для ЗСУ: у Фінляндії затримали трьох підозрюваних у відмиванні коштів. Фото: НАБУ

У Фінляндії затримали трьох людей за підозрою у відмиванні коштів, привласнених на закупівлі амуніції для бійців. Йдеться про елітні авто та нерухомість замість 5 тисяч бронежилетів для ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

“11 березня 2024 року на території Фінляндської республіки затримано трьох осіб за підозрою у відмиванні коштів Міністерства оборони України під час закупівлі засобів індивідуального захисту на суму 5,7 млн євро. На нерухомість одного із затриманих, громадянина Фінляндії, накладено арешт”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це стало можливим завдяки спільній роботі детективів НАБУ, САП та співробітників Національного бюро розслідувань кримінальної поліції Фінляндської Республіки в межах механізму міжнародної правової допомоги у відповідному кримінальному провадженні.

Серед затриманих — представник приватної компанії, яка недопоставила Міноборони 50% від закуплених та повністю оплачених бронежилетів. Частину цих коштів затримані витратили на придбання елітних автівок та об’єкту нерухомості.

Зібрані докази детективи НАБУ використають у власному кримінальному провадженні за фактом заволодіння коштами Міноборони при закупівлі бронежилетів. У НАБУ заявили, що наразі вживаються заходи для забезпечення відшкодування заподіяних збитків.

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