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Екологи підрахували збитки, завдані довкіллю внаслідок незаконного знищення бобра у Гідропарку Житомира
ТВАРИНИЕКОЛОГІЯПриродадовкілляРегіони

Екологи підрахували збитки, завдані довкіллю внаслідок незаконного знищення бобра у Гідропарку Житомира

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Бобер, тварини
Екологи підрахували збитки за знищення бобра у Гідропарку Житомира.

Державна екологічна інспекція Поліського округу обрахувала збитки, завдані довкіллю внаслідок незаконного знищення бобра у районі житомирського Гідропарку.

Про це Суспільному розповів начальник Управління державного екологічного нагляду (контролю) біоресурсів, природно-заповідного фонду, лісів, рослинного та тваринного світу Житомирської області Андрій Бенчук.

За його словами, Держекоінспекція Поліського округу опрацювала матеріали, які надійшли від Житомирського райуправління поліції за фактом, що мав місце 18 січня 2024 року у Гідропарку у Житомирі.

"Йдеться про звернення житомирянки до органів поліції щодо факту жорстокого поводження з твариною, свідком якого вона стала. Фахівці Інспекції підрахували розмір шкоди, завданої довкіллю внаслідок незаконного добування (знищення) тварини, а саме: бобра на річці Тетерів у районі Гідропарку Житомира. Сума нанесених збитків склала 8 тисяч гривень", — повідомив Андрій Бенчук.
Екологи підрахували збитки, завдані довкіллю внаслідок незаконного знищення бобра у Гідропарку Житомира
Андрій Бенчук. Фото: Державна екологічна інспекція Поліського округу

Матеріали скерують до судових органів для прийняття рішення щодо правопорушника.

Екологи підрахували збитки, завдані довкіллю внаслідок незаконного знищення бобра у Гідропарку Житомира
Гідропарк Житомира. Фото: Державна екологічна інспекція Поліського округу

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