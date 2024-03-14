Вдень 14 березня війська РФ обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Поранені п'ятеро людей, серед них – дитина.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, поранений 7-річний хлопчик лікуватиметься амбулаторно. Поранення отримали 43-річний чоловік та дві 74-річні жінки. Вони теж лікуватимуться вдома. Одна поранена 73 років госпіталізована. Її стан – середньої тяжкості.
Пошкоджені кілька багатоповерхівок та міська інфраструктура. Інформацію уточнюють.
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