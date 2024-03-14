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Львівські лікарі вперше за допомогою робота-хірурга Da Vinci провели об’ємну гінекологічну операцію
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Львівські лікарі вперше за допомогою робота-хірурга Da Vinci провели об’ємну гінекологічну операцію

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Львівські лікарі вперше за допомогою робота-хірурга Da Vinci провели об’ємну гінекологічну операцію
Операція із застосуванням робота-хірурга Da Vinci. Фото: пресслужба Першого ТМО Львова

Хірурги Лікарні святого Пантелеймона вперше без допомоги іноземних колег за допомогою робота-хірурга Da Vinci видалили 57-річній жінці матку з придатками. Така операція вважається найоб’ємнішою в хірургічній гінекології.

Про це повідомили у пресслужбі Першого медичного об'єднання Львова.

Як розповіли медики, упродовж місяця пацієнтка відчувала болі внизу живота. Тому звернулась до гінекологів лікарні. Жінку обстежили та виявили кисту яйника. А ще – підвищені онкомакериОкомаркери — це специфічні антигени, які свідчать, що з часом може розвинутись онкологічна недуга..

"Раніше жінці уже проводили втручання на шийці матки. А сама вона уже два роки як перебувала у менопаузі, що впливало на гормональний фон організму. Тому спеціалісти дослідили й структури оболонки її матки. І біопсія підтвердила: ендометрій, тобто слизова оболонка матки – змінена. Тому запропонували радикальне лікування – видалення матки разом із шийкою, яйниками та фаллопієвими трубами. Не забрати усі репродуктивні органи відразу – означало б наразити пацієнтку на онкопроцес у майбутньому", — зазначили лікарі.

Видалення матки разом із придатками, за словами медиків, вважається найоб’ємнішою операцією в хірургічній гінекології. Тому щоби знизити ризики під час та після самого втручання, хірурги вирішили застосувати робот Da Vinci. Таку ж роботизовану операцію хірурги Лікарні святого Пантелеймона уже виконували разом з іноземними спеціалістами у 2021 році. А цього разу – провели самостійно.

Операція з роботом-хірургом Da Vincі
Операція із застосуванням робота-хірурга Da Vinci. Фото: пресслужба Першого ТМО Львова

"Втручання з роботом-хірургом Da Vinci дає ідеальну 3D-візуалізацію усіх органів та структур, мінімізує крововтрату та ризик післяопераційних ускладнень. А ще – є найменш травматичним методом хірургічної допомоги. Як наслідок – пацієнт швидше відновлюється та повертається до звичного життя. Після роботичної операції на другу добу пацієнтка без жодних скарг поїхала додому", — кажуть у лікарні.

За три роки хірурги Першого медоб’єднання Львова, використовуючи роботизовану систему Da Vinci, провели 89 оперативних втручань.

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