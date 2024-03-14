Зекономили воду: в Києві сплатили 500 тисяч грн за полив дерев, якого не було

У Голосіївському районі столиці заплатили 500 тисяч гривень за полив зелених насаджень, які ніхто так і не полив.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, у 2021 році службовці Голосіївської РДА забезпечили підконтрольному підприємству перемогу в тендері, в якому потрібно було полити зелені насадження в районі.

Згодом підрядник зазначив у офіційних документах неправдиві відомості стосовно обсягів та вартості робіт. Насправді ж послуги з поливу надані не були, проте пів мільйона гривень були перераховані, зауважують в прокуратурі.

Заступник директора комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Голосіївського району м. Києва отримав підозру за фактом привласнення бюджетних коштів (ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України).

Під час слідства також вивчатимуть дії посадовців Голосіївської райдержадміністрації.