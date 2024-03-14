Вранці на Донеччині одночасно відбувалось 12 боїв — Лиховій

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках від початку 14 березня і до 08:00 ранку українські військові відбили 24 атаки російських окупаційних військ. Основним напрямком російських штурмів залишається Авдіївський.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розказав речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

За його інформацією, 14 березня о 08:00 ранку на Авдіївському та Новопавлівському напрямках одночасно відбувалось 12 боїв.

Також він зазначив, що на Авдіївському напрямку російські війська найбільше завдають авіаударів.

"Це Тоненьке і Бердичі — Авдіївський напрямок. Це свідчить, що основний удар російських окупантів спрямований на цей напрямок. Туди припадає і більшість авіаударів, більшість керованих авіабомб, які ворог використовує для підтримки наступу піхоти", — розказав Лиховій.

Він зазначив, що російські війська малими групами при підтримці бронетехніки постійно штурмують позиції українських військових.

Також російські війська 14 березня намагались атакувати в районі Вугледара та Новомихайлівки.

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