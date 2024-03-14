У Славуті, що на Хмельниччині затримали чоловіка й жінку, які за матеріалами досудового слідства, торгували наркотиками. Їм загрожує ув'язнення терміном до 10 років.

Про це Суспільне Хмельницький розповіла начальниця сектору комунікації головного управління Національної поліції у Хмельницькій області Інна Глега.

За її словами, слідчі встановили, що 40-річна жителька Славути та 24-річний чоловік розповсюджували наркотичні речовини наркозалежним методом "з рук в руки".

Затриманим, зі слів Інни Глеги, слідчі вже оголосили підозри за незаконне придбання, зберігання й продаж особливо небезпечних психотропних речовин, вчинених повторно. Їх можуть ув'язнити терміном до 10 років з конфіскацією майна.

На період розслідування підозрюваним суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, сказала Інна Глега.

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