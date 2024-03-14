Вночі 14 березня російські військові завдали ударів по цивільній інфраструктурі Сумщині. У результаті обстрілу пошкоджений автопарк філії "Тростянецьке лісове господарство".
Про це повідомили у "Північному лісовому офісі".
Фото: "Ліси України"
Через ударну хвилю від вибухів у приміщенні філії вибиті вікна.
У повідомленні зазначили, що вперше від російських обстрілів підприємство зазнало пошкоджень під час окупації у 2022 році. Після цього більшість об'єктів було відновлено, в тому числі й автопарк.
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