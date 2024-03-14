Удар безпілотником по Лозовій на Харківщині завдали близько 05:45 14 березня.
Про це Суспільне Харків розповів начальник Лозівської РВА Володимир Ромах.
Наслідки влучання безпілотником по Лозовій 14 березня 2024 року. Фото: Валерій Діденко
Наслідки влучання безпілотником по Лозовій 14 березня 2024 року. Фото: Валерій Діденко
За його словами, безпілотник влучив в об'єкт критичної інфраструктури в Лозовій на виїзді з міста у бік Павлограда.
Наслідки влучання безпілотником по Лозовій 14 березня 2024 року. Фото: Валерій Діденко
Наслідки влучання безпілотником по Лозовій 14 березня 2024 року. Фото: Валерій Діденко
Наслідки влучання безпілотником по Лозовій 14 березня 2024 року. Фото: Валерій Діденко
Внаслідок удару пошкоджені житлові будинки навколо, поранених немає.
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