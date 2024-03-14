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Росія завдала удару безпілотником по Лозовій вранці 14 березня: наслідки влучання
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Росія завдала удару безпілотником по Лозовій вранці 14 березня: наслідки влучання

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лозова 14 березня
Наслідки влучання безпілотником по Лозовій 14 березня 2024 року. Фото: Валерій Діденко

Удар безпілотником по Лозовій на Харківщині завдали близько 05:45 14 березня.

Про це Суспільне Харків розповів начальник Лозівської РВА Володимир Ромах.

удар безпілотник
Наслідки влучання безпілотником по Лозовій 14 березня 2024 року. Фото: Валерій Діденко

герань лозова
Наслідки влучання безпілотником по Лозовій 14 березня 2024 року. Фото: Валерій Діденко

За його словами, безпілотник влучив в об'єкт критичної інфраструктури в Лозовій на виїзді з міста у бік Павлограда.

наслідки влучання лозова 14 березня
Наслідки влучання безпілотником по Лозовій 14 березня 2024 року. Фото: Валерій Діденко

лозова фото
Наслідки влучання безпілотником по Лозовій 14 березня 2024 року. Фото: Валерій Діденко

лозова удар
Наслідки влучання безпілотником по Лозовій 14 березня 2024 року. Фото: Валерій Діденко

Внаслідок удару пошкоджені житлові будинки навколо, поранених немає.

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