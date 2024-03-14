Правоохоронці викрили дві групи торговців зброєю, що діяли у столиці та в Київській області. У Києві ділки збували зброю через поштові посилки, а двоє мешканців Бучанського району розпродавали схрон боєприпасів, залишений росіянами при відступі.
Про це інформують Служба безпеки України та Київська міська прокуратура.
Зокрема, у столиці двоє чоловіків, уродженці Львівщини та Житомирщини 36-ти і 37-ми років, налагодили продаж зброї через інтернет. "Товар" вони надсилали покупцям у поштових посилках. Так, за один автомат "бізнесмени" просили від 46 тис. до 56 тис. грн.
Правоохоронці задокументували факти продажу 6 автоматів та пістолета "ПМ", патронів та гранати Ф-1. Крім того, у квартирах фігурантів в Києві та на Львівщині під час обшуків вилучили гранати Ф-1 та РГД, димові шашки, кулемет, пістолети, снайперську гвинтівку СВД, гвинтівку "Мосіна", понад 2 тисячі набоїв, а також мобільні телефони і банківські картки з доказами протиправної діяльності.
Обом чоловікам повідомили про підозру у незаконному зберіганні та збуті вогнепальної зброї і боєприпасів, за попередньою змовою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України). Затриманим загрожує від трьох до семи років ув'язнення.
Також поліцейські виявили спільників торговців зброєю з інших областей. Щодо них теж відкрили кримінальні справи.
А на Київщині СБУ затримала двох місцевих жителів, які продавали "трофейну" зброю, знайдену після відступу російських військових.
Чоловіки виявили кілька таємних арсеналів зі зброєю, залишених окупантами, і вирішили на цьому "підзаробити". Перша схованка була в покинутому гаражі в одному зі звільнених селищ Бучанського району. Працівники СБУ знайшли там російську БРДМ з великокаліберним кулеметом.
Неподалік, у підземному схроні, росіяни приховали понад 150 пострілів до гранатометів та 15 бойових гранат російського виробництва.
Двоє друзів, які знайшли ці боєприпаси, хотіли продати озброєння криміналітету. Їм оголосили підозру за ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Чоловікам загрожує до 7 років тюрми.
В СБУ зазначили, що після завершення слідчих дій вилучену зброю передадуть на потреби ЗСУ.