Правоохоронці викрили дві групи торговців зброєю, що діяли у столиці та в Київській області. У Києві ділки збували зброю через поштові посилки, а двоє мешканців Бучанського району розпродавали схрон боєприпасів, залишений росіянами при відступі.

Про це інформують Служба безпеки України та Київська міська прокуратура.

Зокрема, у столиці двоє чоловіків, уродженці Львівщини та Житомирщини 36-ти і 37-ми років, налагодили продаж зброї через інтернет. "Товар" вони надсилали покупцям у поштових посилках. Так, за один автомат "бізнесмени" просили від 46 тис. до 56 тис. грн.

Арсенал, вилучений під час обшуків у Києві та Львівській області в підозрюваних у торгівлі зброєю, 14 березня 2024 р. Київська міська прокуратура/Telegram Арсенал, вилучений під час обшуків у Києві та Львівській області в підозрюваних у торгівлі зброєю, 14 березня 2024 р. Київська міська прокуратура/Telegram Арсенал, вилучений під час обшуків у Києві та Львівській області в підозрюваних у торгівлі зброєю, 14 березня 2024 р. Київська міська прокуратура/Telegram Арсенал, вилучений під час обшуків у Києві та Львівській області в підозрюваних у торгівлі зброєю, 14 березня 2024 р. Київська міська прокуратура/Telegram Арсенал, вилучений під час обшуків у Києві та Львівській області в підозрюваних у торгівлі зброєю, 14 березня 2024 р. Київська міська прокуратура/Telegram Арсенал, вилучений під час обшуків у Києві та Львівській області в підозрюваних у торгівлі зброєю, 14 березня 2024 р. Київська міська прокуратура/Telegram

Правоохоронці задокументували факти продажу 6 автоматів та пістолета "ПМ", патронів та гранати Ф-1. Крім того, у квартирах фігурантів в Києві та на Львівщині під час обшуків вилучили гранати Ф-1 та РГД, димові шашки, кулемет, пістолети, снайперську гвинтівку СВД, гвинтівку "Мосіна", понад 2 тисячі набоїв, а також мобільні телефони і банківські картки з доказами протиправної діяльності.

Затримання одного з підозрюваних у продажі зброї, Київ, 14 березня 2024 р. Фото: Поліція Києва/Facebook

Обом чоловікам повідомили про підозру у незаконному зберіганні та збуті вогнепальної зброї і боєприпасів, за попередньою змовою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України). Затриманим загрожує від трьох до семи років ув'язнення.

Затримання спільника торговця боєприпасами, Київ, 14 березня 2024 р. Фото: Поліція Києва/Facebook

Також поліцейські виявили спільників торговців зброєю з інших областей. Щодо них теж відкрили кримінальні справи.

А на Київщині СБУ затримала двох місцевих жителів, які продавали "трофейну" зброю, знайдену після відступу російських військових.

Чоловіки виявили кілька таємних арсеналів зі зброєю, залишених окупантами, і вирішили на цьому "підзаробити". Перша схованка була в покинутому гаражі в одному зі звільнених селищ Бучанського району. Працівники СБУ знайшли там російську БРДМ з великокаліберним кулеметом.

Російська БРДМ у покинутому гаражі в Бучанському районі, Київщина, 14 березня 2024 р. Фото: СБУ

Неподалік, у підземному схроні, росіяни приховали понад 150 пострілів до гранатометів та 15 бойових гранат російського виробництва.

"Трофейні" боєприпаси, які знайшли на Київщині, 14 березня 2024 р. Фото: СБУ

Двоє друзів, які знайшли ці боєприпаси, хотіли продати озброєння криміналітету. Їм оголосили підозру за ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Чоловікам загрожує до 7 років тюрми.

В СБУ зазначили, що після завершення слідчих дій вилучену зброю передадуть на потреби ЗСУ.