У трьох громадах на півночі Житомирщини — Народицькій, Словечанській та Олевській — працюють виїзні мобільні медичні бригади спеціалістів, які надають місцевим жителям безоплатну первинну медичну, психологічну та соціальну допомогу.

Про це Суспільному розповіла координаторка виїзних медичних бригад Анастасія Батирєва.

За її словами, виїжджати у села трьох громад розпочали і середини січня 2024 року. І за цей час побували у більш як двох десятках сіл та надали медичну допомогу та консультацію понад пів тисячі місцевим жителям.

Під час виїзних прийомів у селах громад. Фото: Житомирська обласна військова адміністрація

"У нас працює три мобільні бригади. І щотижня кожна із них вирушає в одне із сіл громади. По вівторках ми їдемо в Народицьку громаду, по середах — у Словечанську, по четвергах — в Олевську. До складу такої медичної команди входить лікар загальної медичної практики, який консультує, здійснює скринінги та, якщо потрібно, дає направлення до профільних лікарів, а також медсестра, практикуючий психолог, соціальний працівник та водій. Люди вже знають, що ми буваємо на локаціях, тож, і приходять. Зазвичай, багато людей приходить", — сказала Анастасія Батирєва.

Під час виїзних прийомів мобільних медичних бригад у селах. Фото: Житомирська обласна військова адміністрація

Зі слів координаторки проєкту, під час виїздів людей обстежують на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, хронічні обструктивні захворювання легень, втрату слуху, а також діагностують та лікують найбільш поширені інфекційні та неінфекційні недуги, травми, отруєння, патологічні та фізіологічні стани із використанням спеціальних приладів, які привозять із собою.

"Найпоширенішими відхиленнями у здоров'ї пацієнтів, які приходили за цей час, є серцево-судинні хвороби. Практично всі, хто приходили до нас в усіх селах, мали з цим проблеми. Якщо ми говоримо про Народицьку громаду, то там у більшості пацієнтів лікарі виявили порушення слуху. Це сумне спостереження. В Олевській та Словечанській громадах — менше таких пацієнтів. Спеціалісти пов'язують таке значне зростання патологій зі слухом у прикордонній Народицькій громаді із обстрілами на початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України", — розповіла Анастасія Батирєва.

У селах Народицької громади у багатьох пацієнтів виявили порушення слуху. Фото: Житомирська обласна військова адміністрація

Окрім медичної допомоги, представники мобільних бригад консультують, як подолати стреси, тривогу, депресію, куди звертатися в разі проявів домашнього насильства. Серед постійних відвідувачів виїзних прийомів є багато переселенців.

"Коли ми започатковували цей проєкт в області, то не очікували, коли такий буде попит на такі послуги, о, особливо, на послуги психолога. У кожному селі приходять люди і частіше, ніж до лікаря сімейної практики, хочуть потрапити саме на консультацію до психолога та отримати поради у щодо поліпшення стану свого ментального здоров'я. І, як правило, це здебільшого старші люди. І ми їх розуміємо. Повномасштабна війна та проживання у територіальній близькості до північних кордонів далися взнаки. Попит є, а можливості потрапити до лікарів та психологів немає. Тож, такі виїзні бригади для людей із відділених територій є дуже помічними", — розповіла Суспільному керівниця кроссекторального проєкту ГО Touch Ukraine Foundation "Відновлення доступу до медичних послуг у громадах Житомирської області".

За її словами, проєкт реалізується в рамках підтримки проєкту USAID спільно з PACT "Інновації для подолання епідемії ВІЛ".

Виїзди у села трьох громад області триватимуть до вересня включно і мають максимально охопити усі села.

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