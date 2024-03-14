Окупаційний Мировий суд Сімферополя під час розгляду матеріалу "Центру з протидії екстремізму" (ЦПЕ) окупаційного МВС Криму про притягнення кримського адвоката Еміля Курбедінова до адміністративної відповідальності за статтею про нібито розповсюдження завідомо неправдивої інформації про соціально значущі події (13.15 КоАП РФ) задовольнив клопотання захисту щодо виклику, аби опитати, співробітника "ЦПЕ" Романа Філатова, який складав протокол на Курбедінова.

Про це повідомив адвокат у коментарі "Кримській солідарності".

На судове засідання також допустили ще двох захисників: Лілю Гемеджи та Едема Семедляєва.

"Нами було заявлено низку клопотань, зокрема клопотання про виклик позивача — це співробітника ЦП Філатова, який склав протокол про адміністративне правопорушення відносно мене, який доставляв мене в цей день під час складання протоколу до "Центру з протидії екстремізму". Суд задовольнив дане клопотання, ухвалив викликати і направити відповідні повістки Філатову — співробітнику ЦП. І оголосив у зв'язку з цим перерву до 2 квітня до 11:00. Ми продовжимо судове засідання, на якому ми плануємо опитати за цим матеріалом оперативного співробітника МВС ЦП Філатова", — розповів він.

Курбедінов додав, що планують заявити ще низку клопотань, але про це розповість після наступного судового засідання.

Російські співробітники "Центру з протидії екстремізму" затримали Курбедінова 15 лютого 2024 року біля будівлі окупаційного управління ФСБ РФ у Сімферополі окупованого Криму за коментар у Telegram, написаний 14 липня 2023 року. Окупанти стверджують, що таким коментарем адвокат нібито свідомо поширив недостовірну, суспільноважливу інформацію. Йдеться про допис на каналі "КЭМска волость", в якого 116 підписників.

Проти нього порушили адмінпровадження за ч. 9, ст. 13.15 КоАП РФ (Зловживання свободою масової інформації). Підставою для цього стала заява одного з адміністраторів Telegram-каналу "Крымский СМЕРШ". Адвокат теж написав заяву на проросійський канал.

Що відомо про Еміля Курбедінова Еміль Курбедінов — український і російський правозахисник, один із провідних кримських адвокатів, які спеціалізуються на політичних справах, захисник багатьох кримських татар-політв'язнів та лауреат Міжнародної правозахисної премії Front Line Defenders (2017). Перший свій адмінарешт отримав у 2017 році під час поїздки до Бахчисараю. Захисника затримали на в'їзді у місто співробітники "Центру протидії екстремізму МВС РФ" (Центр "Е"). Після чого відвезли назад до Сімферополя, де провели обшук в офісі. Згодом його засудили до 10 діб арешту за "екстремістські" дописи у забороненій в Україні мережі "ВКонтакте" за 2013 рік про конференцію "Хізб ут-Тахрір". У 2018 році Курбедінов був затриманий дорогою з дому в офіс співробітниками Центру “Е” та звинувачений у порушення статті 20.3 Кодексу адміністративних правопорушень РФ (пропаганда і демонстрація нацистської, екстремістської чи іншої забороненої символіки). Російські співробітники "Центру з протидії екстремізму" затримали Курбедінова втретє 15 лютого 2024 року біля будівлі окупаційного управління ФСБ РФ у Сімферополі окупованого Криму за коментар у Telegram, написаний 14 липня 2023 року. Окупанти стверджують, що таким коментарем адвокат нібито свідомо поширив недостовірну, суспільноважливу інформацію. Йдеться про допис на каналі "КЭМска волость", в якого 116 підписників. Проти нього порушили адмінпровадження за ч. 9, ст. 13.15 КоАП РФ (Зловживання свободою масової інформації). Підставою для цього стала заява одного з адміністраторів Telegram-каналу "Крымский СМЕРШ". Адвокат теж написав заяву на проросійський канал. Представництво президента України в АР Крим засудило незаконне затримання кримського адвоката. Міжнародна правозахисна організація ARTICLE 19 висловила солідарність з Курбедіновим.

Переслідування адвокатів в окупованому Криму 13 жовтня 2023 року росіяни затримали адвоката Олексія Ладіна. Під час обшуку та затримання в нього вилучили матеріали, що містять адвокатську таємницю. Ладіна заарештували на 14 діб за "демонстрацію забороненої символіки" та оштрафували за антивоєнну публікацію у соцмережі. Також окупаційна поліція Криму звернулася з проханням про позбавлення ліцензії на юридичну діяльність заарештованого адвоката. У серпні 2022 року Адвокатська палата Чечні позбавила кримських адвокатів Лілю Гемеджі, Рустема Кямілева та Назіма Шейхмамбетова професійного статусу. Через це вони не зможуть брати участь у кримінальних справах. У травні 2022 році окупанти затримали двох захисників: Еміне Авамілєва відбула п'ять діб арешту, Айдер Азаматов, отримав вісім діб арешту. Обох затримали, коли вони прибули до суду для захисту іншого адвоката — Назіма Шейхмамбетова. 26 травня 2023 року в окупованому Криму “суд” визнав винним адвоката Едема Семедляєва у "дискредитації ЗС РФ". Адвоката оштрафували на 75 тисяч рублів. Адвоката Еміля Курбедінова до 15 лютого затримували двічі: у 2017 та 2018 роках.

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