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РФ завдала близько 10 ударів безпілотниками вранці по Харківщині: у деяких районах є перебої з ТБ- та радіосигналом
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РФ завдала близько 10 ударів безпілотниками вранці по Харківщині: у деяких районах є перебої з ТБ- та радіосигналом

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безпілотник герань
Поліцейський дивиться на залишки російського безпілотника "Герань", який атакував Харківську область вранці 14 березня 2024 року. Фото: поліція Харківщини

Внаслідок ударів російськими безпілотниками по населених пунктах Харківської області вранці 14 березня у регіоні є перебої з теле- та радіосигналом.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Удари РФ були цілеспрямованими — росіяни били по теле- та радіоінфраструктурі, зазначив Синєгубов.

За його словами, частину об'єктів вже відновили. В ОВА не виключають, що росіяни завдаватимуть повторних ударів.

Загалом зафіксували близько 10 влучань безпілотників, повідомив Суспільне Харків речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.

"Удари були завдані по Великому Бурлуку, по Лозовій, Кегичівській громаді. Внаслідок ударів пошкоджена лікарня, приватні житлові будівлі, по декількох локаціях були намагання пошкодити телевізійну інфраструктуру нашого регіону. Для чого вони обстрілювали телевізійну інфраструктуру — незрозуміло. Припускаємо, що це пошкодження телевізійної інфраструктури для погіршення якості сигналу чи припинити сигнал у нашому регіоні. Точної інформації щодо мети цих ударів немає", — сказав Чубенко.

Зокрема, про перебої у віщанні повідомили у ТРК "Лозова".

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