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Житомирські поліцейські затримали керівника фонду з Волині, який переправляв військовозобов'язаних за кордон
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Житомирські поліцейські затримали керівника фонду з Волині, який переправляв військовозобов'язаних за кордон

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Житомирські поліцейські затримали керівника фонду з Волині, який переправляв військовозобов'язаних за кордон
Фото: поліція Житомирщини

Житомирські поліцейські затримали керівника міжнародного благодійного фонду з Волині, який за гроші допомагав військовозобов'язаним виїхати за кордон під виглядом водіїв-волонтерів. Керівнику фонду оголосили підозру у незаконному переправленні людей через держкордон і вимаганні хабарів.

Про це Суспільному розповіли речниці поліції Житомирщини Вікторія Дубовик та речниця прокуратури Житомирської області Тетяна Гоша.

За словами Вікторії Дубовик, 43-річного жителя Ковеля затримали під час отримання ним хабаря від військовозобов'язаного чоловіка з Житомирщини.

"Керівник фонду за гроші пообіцяв допомогти виїхати за кордон 33-річному військовозобов'язаному з Житомирщини. Спочатку він оцінив свої послуги у 1200 доларів, а згодом підвищив цю суму до 2000 доларів. Під час передачі першого траншу у 40 000 гривень, керівник фонду дав чоловікові посвідчення волонтера та показав наказ про призначення водієм благодійної організації. Далі військовозобов'язаного мали б включити до системи "Шлях". Керівник фонду вказав про необхідність сплати частини "боргу" у 200 доларів — поліцейські затримали його, коли той під час зустрічі отримав 8000 гривень від військовозобов'язаного", — розповіла речниця поліції.
Затримання керівника благодійного фонду
Затримання керівника благодійного фонду. Фото: поліція Житомирщини

Гроші, які керівник фонду отримав за свої послуги
Гроші, які керівник фонду отримав за свої послуги. Фото: поліція Житомирщини

Під час обшуків в оселі керівника фонду та в офісі організації поліція вилучили печатки, банківську картку та документацію.

За словами речниці прокуратури Житомирської області Тетяни Гоші, керівнику благодійного фонду повідомили про підозру у правопорушеннях за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • за частиною 3 статті 369-2 "Зловживання впливом";
  • за частиною 3 статті 332 "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

У разі доведення вини волонтеру загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років і з конфіскацією майна.

Житомирські поліцейські затримали керівника фонду з Волині, який переправляв військовозобов'язаних за кордон
Фото: поліція Житомирщини

Наразі вирішується питання про взяття керівника фонду під варту. Поліція перевіряє причетність до протиправної схеми інших людей.

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