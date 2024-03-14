В окупованому Крим активісти громадського руху спротиву "Жовта стрічка" за останній тиждень спалили понад 2 тисячі газет та запрошень на псевдовибори окупантів.
Про це повідомляє "Жовта стрічка" на своєму каналі у Telegram.
"Жителі Сімферополя вилучають та спалюють передвиборчу макулатуру окупантів. Активістами руху "Жовта Стрічка" за останній тиждень ми спалили понад 2000 газет та запрошень на фейкові вибори окупантів", — йдеться у повідомленні.
Як наголосили координатори руху, кримчани продовжують бойкотувати фейкові вибори окупантів.
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