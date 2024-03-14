На Площі Слави у Черкасах 14 березня черкащани попрощалися з громадським діячем, військовослужбовцем Третьої окремої штурмової бригади Костянтином Мірошниченком.
Провести в останню путь черкащанина зібралися побратими, небайдужі містяни, рідні, близькі, друзі, представники влади та духовенства.
Як розповіла Суспільному речниця Черкаського обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Аліна Кривошея, молодший сержант Костянтин Мірошниченко загинув в бою на Донеччині 10 березня.
Черкащанка Надія Івашкова розповіла, що вони познайомилися з Костянтином через спільну діяльність в ОСББ:
"Я його пам'ятаю завжди щирим та веселим. В нього завжди було дуже багато ідей та натхнення, завжди було приємно з ним спілкуватися. І от я читала, що дуже багато людей написали свої спогади про нього, і складається враження, що таке б з ним ніколи не мало б статися. Він був наповнений життям, дуже світлою людиною. Дуже шкода, що він загинув, я до останнього сподівалася, що він повернеться живим і буде брати участь у розбудові нашого міста".
Сусідка військовослужбовця Валентина поділилася спогадами про нього:
"Я його знала змалку. Ми жили в одному домі, і він завжди був жвавим, веселим, і так швидко виріс. Мені дуже шкода, що його не обрали місцевим депутатом. Він дуже багато хорошого зробив для нас, для своїх сусідів, і в перші дні повномасштабного вторгнення поїхав захищати нас".
Черкаська зооволонтерка Яна Тябут також прийшла на Площу Слави:
"Це тяжка втрата для активу нашого міста, для майбутнього місцевої політики. Важко втрачати друзів, знайомих. Втрата кожного воїна — це непоправне для нашої країни. Але такий шлях воїна, шлях бійця, і наше завдання — щоб про кожного бійця завжди пам'ятали".
Дружині Костянтина Мірошниченка передали прапор Третьої штурмової бригади, службу в якій проходив військовослужбовець.
Наприкінці, черкащани провели загиблого на колінах, схиливши голови.
Поховали полеглого захисника у Черкасах на Алеї Героїв.
Надсилайте новини про події з життя на Черкащині