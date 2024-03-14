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Провели на колінах та з квітами: фоторепортаж з прощання із черкаським громадським діячем Костянтином Мірошниченком
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Провели на колінах та з квітами: фоторепортаж з прощання із черкаським громадським діячем Костянтином Мірошниченком

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Провели на колінах та з квітами: фоторепортаж з прощання із черкаським громадським діячем Костянтином Мірошниченком
Суспільне Черкаси / Анна Іщенко

На Площі Слави у Черкасах 14 березня черкащани попрощалися з громадським діячем, військовослужбовцем Третьої окремої штурмової бригади Костянтином Мірошниченком.

Провести в останню путь черкащанина зібралися побратими, небайдужі містяни, рідні, близькі, друзі, представники влади та духовенства.

прощання Мірош
Тіло військовослужбовця черкащани зустрічали, припавши на коліна, м.Черкаси, 14.03.2024. Суспільне Черкаси / Анна Іщенко

Як розповіла Суспільному речниця Черкаського обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Аліна Кривошея, молодший сержант Костянтин Мірошниченко загинув в бою на Донеччині 10 березня.

прощання Мірош
Черкащани вишикувались у чергу, щоб попрощатися з Костянтином Мірошниченком, м.Черкаси, 14.03.2024. Суспільне Черкаси / Анна Іщенко

прощання Мірош
Почесна варта тримає портрет Костянтина Мірошниченка та його нагороди, м.Черкаси, 14.03.2024. Суспільне Черкаси / Анна Іщенко

прощання Мірош
Церемонію прощання розпочала родина військовослужбовця, м.Черкаси, 14.03.2024. Суспільне Черкаси / Анна Іщенко

прощання Мірош
Містяни прийшли з квітами, щоб вшанувати героя, м.Черкаси, 14.03.2024. Суспільне Черкаси / Анна Іщенко

Черкащанка Надія Івашкова розповіла, що вони познайомилися з Костянтином через спільну діяльність в ОСББ:

"Я його пам'ятаю завжди щирим та веселим. В нього завжди було дуже багато ідей та натхнення, завжди було приємно з ним спілкуватися. І от я читала, що дуже багато людей написали свої спогади про нього, і складається враження, що таке б з ним ніколи не мало б статися. Він був наповнений життям, дуже світлою людиною. Дуже шкода, що він загинув, я до останнього сподівалася, що він повернеться живим і буде брати участь у розбудові нашого міста".

прощання Мірош
Жителі міста віддають останню шану бійцеві, м.Черкаси, 14.03.2024. Суспільне Черкаси / Анна Іщенко

прощання Мірош
Жителі міста кладуть квіти, м.Черкаси, 14.03.2024. Суспільне Черкаси / Анна Іщенко

Сусідка військовослужбовця Валентина поділилася спогадами про нього:

"Я його знала змалку. Ми жили в одному домі, і він завжди був жвавим, веселим, і так швидко виріс. Мені дуже шкода, що його не обрали місцевим депутатом. Він дуже багато хорошого зробив для нас, для своїх сусідів, і в перші дні повномасштабного вторгнення поїхав захищати нас".

прощання Мірош
Черкаський громадський діяч Денис Гайда прощається з загиблим, м.Черкаси, 14.03.2024. Суспільне Черкаси / Анна Іщенко

прощання Мірош
Черкащани підтримують родину загиблого військовослужбовця, м.Черкаси, 14.03.2024. Суспільне Черкаси / Анна Іщенко

Черкаська зооволонтерка Яна Тябут також прийшла на Площу Слави:

"Це тяжка втрата для активу нашого міста, для майбутнього місцевої політики. Важко втрачати друзів, знайомих. Втрата кожного воїна — це непоправне для нашої країни. Але такий шлях воїна, шлях бійця, і наше завдання — щоб про кожного бійця завжди пам'ятали".

прощання Мірош
Труну героя вкрили прапорами України з підписами від побратимів, м.Черкаси, 14.03.2024. Суспільне Черкаси / Анна Іщенко

прощання Мірош
На прощання з Костянтином Мірошниченком прийшли його побратими, м.Черкаси, 14.03.2024. Суспільне Черкаси / Анна Іщенко

Дружині Костянтина Мірошниченка передали прапор Третьої штурмової бригади, службу в якій проходив військовослужбовець.

прощання Мірош
Дружині Костянтина передають прапор Третьої окремої штурмової бригади, м. Черкаси, 14.03.2024. Суспільне Черкаси / Анна Іщенко

Наприкінці, черкащани провели загиблого на колінах, схиливши голови.

прощання Мірош
Черкащани на колінах проводять траурну процесію, м.Черкаси, 14.04.2024. Суспільне Черкаси / Анна Іщенко

Поховали полеглого захисника у Черкасах на Алеї Героїв.

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