Рівненський міський суд засудив жінку за колабораційну діяльність. Вона публічно заперечувала факти агресії РФ проти України серед колег.

Про це йдеться у вироку Рівненського міського суду від 12 березня.

Уродженку Житомирщини обвинувачували в тому, що в квітні 2022 року вона працювала у Рівному в приватній фірмі та публічно заперечувала колегам окремі факти здійснення збройної агресії РФ проти України.

"Зокрема, заперечувала нанесення ракетних ударів збройними силами Російської Федерації по цивільних об`єктах українських міст, а також здійснювала наступні висловлювання: «Росія на територію України не вторгалась», «розстріл мирного населення військовослужбовцями РФ — це фейк, зроблений спецслужбами», таким чином публічно заперечувала окремі факти здійснення збройної агресії РФ проти України", — зазначили у вироку суду.

Її дії кваліфікували як колабораційну діяльність. А саме — публічні заперечення громадянином України здійснення збройної агресії проти України. За це передбачене позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до 15 років.

Обвинувачена у суді свою вину визнала, розкаялася та сприяла розкриттю кримінального проступку. Суд врахував це як пом’якшувальну обставину, визнав жінку винною та на десять років позбавив права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

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