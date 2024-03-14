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У кого та на скільки в березні зростуть пенсії: пояснення пенсійного фонду Чернівецької області
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У кого та на скільки в березні зростуть пенсії: пояснення пенсійного фонду Чернівецької області

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У кого та на скільки в березні зростуть пенсії: пояснення пенсійного фонду Чернівецької області
Фото: Марія Пайлик/Суспільне Чернівці

У березня зростуть розміри пенсій. Їх перерахували через підвищення прожиткового мінімуму та збільшення середньої зарплатні. Суспільне Чернівці розповідає, кому та на скільки підвищать пенсії.

Підвищені пенсії люди отримають 25 березня. Для кожного пенсіонера сума підвищення різна. Це залежить від віку, стажу та зарплати, повідомила Суспільному заступниця начальника управління пенсійного забезпечення пенсійного фонду в Чернівецькій області Ганна Московчук. Середній розмір підвищення виплат за результатами індексації в області — 245 гривень. Максимальний розмір підвищення склав 1500 гривень.

На скільки зросте мінімальна пенсія

Мінімальні пенсії в середньому збільшили на 8%:

  • Для чоловіків зі стажем 35 років та жінок 30 років, які досягли віку 65 років мінімальна пенсія складе 3370 гривень.
  • Для людей від 75 років з меншим стажем: 20 років для жінок і 25 для чоловіків мінімальна сума виплат складе 3240 гривень, а з досягненням 80 років — 3370 гривень.
  • Для непрацюючих пенсіонерів гарантована мінімальна виплата — 2725 гривень.

Для 175 тисячі пенсіонерів в області сума пенсії зросте в середньому на 290 гривень.

Підвищення пенсії військовим

Для військовослужбовців пенсії також зміняться. Їх перерахували із застосуванням коефіцієнта підвищення середньої зарплати у 2024 році.

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