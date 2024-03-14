На підконтрольну Україні територію повернули опікунську родину з тимчасово окупованої Херсонської області, в якій виховуються троє дітей: сироти позбавлені батьківського піклування.

Про це йдеться в Telegram керівника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

Як написав Прокудін, повернули з окупації двох хлопчиків та дівчинку віком від 11 до 17 років. Через погрозу забрати дітей, мати вимушена була відправити їх вчитись у російські школу. Сама ж родина через постійний тиск та переслідування майже не виходила з дому.

"Вивезти родину вдалось завдяки благодійній організації Save Ukraine, органам опіки та піклування, а також службі у справах дітей. Нині матір з дітьми перебувають у безпечному місці, їм надають необхідну медичну та психологічну допомогу", — йдеться у повідомленні.

Раніше омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що з тимчасово окупованої Херсонської області вдалось повернути на підконтрольну Україні територію ще п'ятьох дітей.

Також відомо, що 11 березня 2024 року з ТОТ Херсонщини на підконтрольну Україні територію вдалось повернути родини з п'ятьма дітьми та 18-річну дитину-сироту.

4 січня 2024 року з ТОТ Херсонщини до України повернули 12-річного Андрія. З проханням вивезти його з окупації до Офісу Омбудсмана звернулася старша сестра дитини.

Ще четверо дітей 2 лютого 2024 року повернула команда Save Ukraine з окупованої частини Запорізької та Херсонської областей.

Ще двох дітей вдалося повернути з тимчасово окупованої Росією частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію 5 лютого 2024 року. Їхні родини співпрацювали із Save Ukraine.

Станом на 14 березня з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 38 дітей із Херсонської області.

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