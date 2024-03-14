Працівники Центру рекрутингу зараз опрацьовують 103 заповнені анкети, 39 кандидатів на етапі підбору вакансій, які їх цікавлять. Також 42 людини ведуть перемовини з військовими частинами, де бажають служити. Загалом за перший місяць роботи до центру звернулися майже 300 осіб.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

"Зараз маємо 103 анкети кандидатів, які опрацьовують рекрутери. 39 кандидатів на етапі консультацій, тобто шукаємо для них посаду, яка їх зацікавила. 42 кандидати ведуть перемовини з військовими частинами, четверо – на стадії отримання рекомендаційного листа, а ще троє проходять процес оформлення документів у ТЦК. Також один кандидат скерований у навчальний центр, та один уже призваний на службу", — повідомила директорка департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Валентина Бартошик.

За її словами, із 39 кандидатами припинена робота з різних причин. Це перевищення граничного віку чи недосягнення призовного віку, самостійна відмова кандидата, невідповідність за станом здоров'я тощо.

Як зазначила Бартошик, також до Центру охочі звертаються просто за консультаціями, не надаючи своїх даних і не заповнюючи анкет. Таких кандидатів було 40. У центрі вони отримують необхідну інформацію та консультації про вакансії в ЗСУ.

Окрім того до Центру звернулись троє громадян інших держав, і їх сконтактували з Інтернаціональним легіоном.

12 лютого 2024 року у Львові відкрили перший в Україні Центр рекрутингу української армії. В ньому можна дізнатися актуальну інформацію про вакансії в армії, поспілкуватися з представниками бригад та обрати професію у війську. Це пілотний проєкт Міністерства оборони та Львівської мерії. Надалі такі Центри мають запрацювати по всій Україні.