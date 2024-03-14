14 березня Миколаївська обласна рада ухвалила рішення про передачу майна, яке було у спільній власності територіальних громад, сіл та міст області, у державну власність. Рішення стосується обладнання, придбаного в рамках програми "Територіальна оборона області протягом 2022-2026 років".

Про це повідомив заступник начальника управління з питань оборонної та мобілізаційної роботи апарата Миколаївської обласної військової адміністрації Роман Фісун, під час 20-ї позачергової сесії Миколаївської обласної ради.

Фісун уточнив, що до списку переданого майна входять автомобільні шини, портативні радіостанції та ретранслятори, портативні джерела живлення, кабельна продукція для засобів зв'язку, рятувальні жилети, ноутбуки для керування озброєнням та активні тактичні навушники.

"Зазначене майно передано військовій частині А7052, і по факту вже використовується ними в зоні бойових дій", — додає посадовець.

За словами Фісуна, реалізація цього проєкту не потребуватиме додаткових фінансових, матеріальних чи інших витрат з боку держави.

Він додав, що рішення схвалили усі чотири постійні комітети обласної ради, що відповідають за питання комунальної власності та бюджету.

За проєкт проголосували 42 депутати обласної ради.

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