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На Миколаївщині майно територіальних громад передали у державну власність для потреб 123 бригади ТрО
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На Миколаївщині майно територіальних громад передали у державну власність для потреб 123 бригади ТрО

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Військовослужбовець 123 окремої бригади територіальної оборони у Миколаївській області.
Військовослужбовець 123 окремої бригади територіальної оборони у Миколаївській області. Фото: 123 ОБрТрО/Facebook.

14 березня Миколаївська обласна рада ухвалила рішення про передачу майна, яке було у спільній власності територіальних громад, сіл та міст області, у державну власність. Рішення стосується обладнання, придбаного в рамках програми "Територіальна оборона області протягом 2022-2026 років".

Про це повідомив заступник начальника управління з питань оборонної та мобілізаційної роботи апарата Миколаївської обласної військової адміністрації Роман Фісун, під час 20-ї позачергової сесії Миколаївської обласної ради.

Фісун уточнив, що до списку переданого майна входять автомобільні шини, портативні радіостанції та ретранслятори, портативні джерела живлення, кабельна продукція для засобів зв'язку, рятувальні жилети, ноутбуки для керування озброєнням та активні тактичні навушники.

"Зазначене майно передано військовій частині А7052123-тя окрема бригада територіальної оборони у Миколаївській області., і по факту вже використовується ними в зоні бойових дій", — додає посадовець.

За словами Фісуна, реалізація цього проєкту не потребуватиме додаткових фінансових, матеріальних чи інших витрат з боку держави.

Він додав, що рішення схвалили усі чотири постійні комітети обласної ради, що відповідають за питання комунальної власності та бюджету.

За проєкт проголосували 42 депутати обласної ради.

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