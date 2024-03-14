Скоїв ДТП напідпитку: в Миколаєві водій перевищив алкогольну норму в 11 разів

У Миколаєві 13 березня близько 21:00 в Заводського району водій автомобіля "Mitsubishi" у нетверезому стані скоїв ДТП. Інспектори поліції склали на чоловіка протоколи.

Про це року повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

"Під час патрулювання поліцейські отримали повідомлення щодо водія автомобіля "Mitsubishi", який здійснив ДТП на перехресті вулиць Біла та Генерала Карпенка, наїхавши на бордюрний камінь", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці спілкуючись з керманичем помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння та запропонували пройти огляд на стан сп'яніння, чоловік погодився.

Результат тесту — 2,12 проміле, що майже в 11 разів перевищує допустиму норму.

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