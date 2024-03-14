На керманича авто, на якому напередодні "дрифтували" у Луцьку, склали протокол

На водія авто, яке раніше "дрифтувало" на проспекті Василя Мойсея у Луцьку, патрульні склади адмінпротокол.
Під час чергування патрульні зупинили цей автомобіль. У машині було троє людей: два пасажири та 20-річний водій, розповіла Суспільному патрульна поліції Волині Єлена Гасюк. З її слів, раніше патрульні бачили це авто дрифтуючимДрифт — техніка проходження поворотів і вид автоспорту, що характеризуються використанням керованого заносу на максимально можливих для утримання на трасі швидкості і кута до траєкторії. на відео у соцмережах.
Під час зупинки Mercedes, патрульні помітили, що водій був без ременя безпеки. правоохоронці провели поверхневий огляд автомобіля та склали на водія адмінматеріал за частиною 5 статті 121Порушення правил керування або експлуатації транспортного засобу, правил користування ременями безпеки або мотошоломами Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому загрожує штраф — 510 гривень.
"Оскільки водій на момент зупинки патрульними поліцейськими не дрифтував та неможливо встановити, хто перебував за кермом авто саме в той день, коли знімалося відео дрифту, то адмінматеріали з цього приводу не складалися", — зазначила Єлена Гасюк.
Зі слів патрульної, за дрифт на дорогах передбачений штраф за частиною 2 статті 122Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху Кодекс України про адміністративні правопорушення. Санкція статті також передбачає штраф у розмірі 510 гривень.
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