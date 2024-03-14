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Представилась сусідкою: в Києві жінка обікрала стареньку пенсіонерку
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Представилась сусідкою: в Києві жінка обікрала стареньку пенсіонерку

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Представилась сусідкою: в Києві жінка обікрала стареньку пенсіонерку
Фото: поліція Києва

У Києві жінка попросила в пенсіонерки в гроші борг, проте викрала з її квартири заощадження та ювелірку.

Про це повідомляє поліція Києва.

На вулиці в Шевченківському районі до 87-річної пенсіонерки підійшла жінка, яка назвалася її сусідкою та попросила позичити гроші.

Разом вони пішли додому до потерпілої, звідки жінка викрала чотири тисячі гривень та ювелірні вироби.

Представилась сусідкою: в Києві жінка обікрала стареньку пенсіонерку
Викрадені ювелірні вироби. Фото: поліція Києва

Правоохоронці встановили, що зловмисницею виявилась 59-річна киянка. Їй повідомили підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу — крадіжка в умовах воєнного стану. Жінці загрожує позбавлення волі на до 8 років.

Суд вже обрав їй запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 120 тисяч гривень.

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