Представилась сусідкою: в Києві жінка обікрала стареньку пенсіонерку

У Києві жінка попросила в пенсіонерки в гроші борг, проте викрала з її квартири заощадження та ювелірку.

Про це повідомляє поліція Києва.

На вулиці в Шевченківському районі до 87-річної пенсіонерки підійшла жінка, яка назвалася її сусідкою та попросила позичити гроші.

Разом вони пішли додому до потерпілої, звідки жінка викрала чотири тисячі гривень та ювелірні вироби.

Викрадені ювелірні вироби. Фото: поліція Києва

Правоохоронці встановили, що зловмисницею виявилась 59-річна киянка. Їй повідомили підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу — крадіжка в умовах воєнного стану. Жінці загрожує позбавлення волі на до 8 років.

Суд вже обрав їй запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 120 тисяч гривень.