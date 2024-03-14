Поширював кремлівські фейки: на Вінниччині затримали 66-річного чоловіка

П'ять років позбавлення волі загрожує 66-річному чоловіку, який поширював кремлівські фейки. Про це Суспільному розповів речник СБУ у Вінницькій області Денис Закаблук.
"Чоловік на власній сторінці у забороненій соціальній мережі "Однокласники" висловлював непоодинокі сподівання на перемогу російської армії та возвеличував окупантів", — сказав Денис Закаблук.
Експертизи підтвердили факти його протиправної діяльності, розповів Закаблук.
На підставі зібраних доказів, суд визнав чоловіка винним за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.