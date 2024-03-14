У горах на Закарпатті рятувальники знайшли заблукалого туриста з Києва

У горах на Закарпатті рятувальники розшукали туриста з Києва, який заблукав під час катання на лижах у районі полонини Крачунєска.

Про це повідомили на сайті ДСНС в Закарпатській області.

За інформацією відомства, повідомлення про те, що киянин 1995 року народження втратив орієнтир та заблукав поблизу гірськолижного комплексу "Драгобрат", надійшло до рятувальників 13 березня близько 16:50.

"Через сильний туман, чоловік заїхав за попереджувальні знаки, після чого не зміг знайти дорогу назад. Туристу пощастило, адже тільки-но він надіслав рятувальникам свою геолокацію, як розрядився мобільний телефон", — пишуть у ДСНС.

Туриста знайшли о 18:20 у районі полонини Крачунєска в задовільному стані та супроводили до ГК "Драгобрат" до місця тимчасового проживання.

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