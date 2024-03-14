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Рідні шукають зниклого безвісти військовослужбовця 95 бригади
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Рідні шукають зниклого безвісти військовослужбовця 95 бригади

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Військовослужбовець 95-ої окремої десантно-штурмової Поліської бригади 45-річний Олег Гурко вважається зниклим безвісти з 15 січня 2023 року. Рідні Олега не вірять, що він загинув.

Про це Суспільному розповіла мама військового Олега Гурка Світлана Гурко.

За її словами, у сповіщенні йдеться, що це сталося після бою з російськими військовими у Луганській області. Таку інформацію їй надіслали від регіонального ТЦК.

"Ми зв’язувалися з військовою частиною, з побратимами. Вони говорили, що коли всі вже відійшли, хлопці побратими бачили, як він впав і вони відступили. Ніхто не бачив, де він дівся, коли впав. Він добровільно пішов воювати, щоб захищати нашу країну. Сказав, мамо, якщо прийде повістка і ти щось зробиш чи щось скажеш, я тобі ніколи це не пробачу. І він пішов воювати", — сказала Світлана Гурко.

військовий, зниклий безвісти, пошук, рідні
Світлана Гурко, Мала Чернявка, Житомирщина, 13 березня 2024 року. Фото: Леонід Харшан/Суспільне Житомир

Перед тим, як йти на завдання, Олег зателефонував рідним.

"Каже, тут дуже важко, таке, що навіть розповідати не хотів. Він сказав: "Але витримаю, прийду, повернуся", — говорить дружина Олега Гурка Алла.

військовий, зниклий безвісти, пошук, рідні
Алла, Мала Чернявка, Житомирщина, 13 березня 2024 року. Фото: Леонід Харшан/Суспільне Житомир

"Ми з ним спілкувалися останній раз 14 січня 2023 року. Він нам сказав, що моліться Богу, йдемо на дуже важкий штурм", — каже батько Олега Гурка Леонід.

військовий, зниклий безвісти, пошук, рідні
Леонід Гурко, Мала Чернявка, Житомирщина, 13 березня 2024 року. Фото: Леонід Харшан/Суспільне Житомир

Сестра Олега Гурка Тетяна розповіла, що в акті службового розслідування, яке провели у військовій частині і яке не можна оприлюднити, йдеться, що Олег ймовірно загинув. Іншої офіційної інформації родина не отримала.

"На жаль, із 15 січня 2023 року будь-якої офіційної інформації про мого брата немає. Немає і про його хлопців, які були з ним на штурмі. У нас була зустріч з керівництвом ДШБ. Окрім того, що було висвітлено в акті службового розслідування, вони ніякої інформації дати не можуть. Координаційний штаб дотримується такої ж позиції", — сказала Тетяна.

військовий, зниклий безвісти, пошук, рідні
Тетяна, Мала Чернявка, Житомирщина, 13 березня 2024 року. Фото: Леонід Харшан/Суспільне Житомир

Зі слів Тетяни, вона продовжить пошук брата до отримання висновків судово-генетичної експертизи щодо його загибелі.

"Під час останньої зустрічі, яка була в Уповноваженого з прав людини, я запитувала у представників СБУ, які були присутні, чи можна звертатися у міністерство оборони РФ, бо я маю намір це зробити, Можна звертатися безпосередньо через адвокатів, які працюють при Координаційному штабі та через Уповноваженого. Будь-яких перешкод наша сторона не чинить в тому, щоб приватні особи звертались безпосередньо для отримання інформації стосовно свого рідного. Вони говорять, що єдине застереження, щоб ніякого витоку інформації не було, краще передати це юристам або правникам, аби вони дослідили на предмет розкриття інформації цей запит", — розказала Тетяна.

військовий, зниклий безвісти, пошук, рідні
Мала Чернявка, Житомирщина, 13 березня 2024 року. Фото: Леонід Харшан/Суспільне Житомир

Представник громадської організації "Група Патріот" Олександр Кульга розповів, як потрібно діяти рідним військовослужбовця, який зник безвісти.

"Для військовослужбовців перше — це сповіщення від ТЦК. З цим сповіщенням прийти до найближчого відділення Нацполіції та зареєструвати ЄРДР. Під час візиту кровні родичі: батько, мати або донька, син треба взяти ДНК, щоб унеможливити, що він загинув і шукати його в полоні, або коли повернеться тіло, щоб було найшвидше співпадіння і могли передати тіло для гідного поховання. Після цього ТЦК, Нацполіція звертаються до Координаційного штабу з поводження з полоненими, до інформаційного Нацбюро через Міжнародний Червоний Хрест для обміну інформацією зі стороною-агресором і підтвердження інформації у полоні чи ні. Після цього є можливість додати їх до списків на обмін і чекати коли будуть наступні обміни", — пояснив Олександр Кульга.

Рідні шукають зниклого безвісти військовослужбовця 95 бригади
Мала Чернявка, Житомирщина, 13 березня 2024 року. Фото: Леонід Харшан/Суспільне Житомир

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