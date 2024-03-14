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Втратила матір. Донька загиблої внаслідок удару по Кривому Рогу прийшла на місце трагедії
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Втратила матір. Донька загиблої внаслідок удару по Кривому Рогу прийшла на місце трагедії

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Втратила матір. Донька загиблої внаслідок удару по Кривому Рогу прийшла на місце трагедії
Донька загиблої Анжели Чувипло. Фото: Суспільне Дніпро

Під час атаки по Кривому Рогу 12 березня загинула 55-річна Анжела Чувпило, повідомили Суспільному у пресслужбі Криворізької районної військової адміністрації. Вона проходила повз будинок, коли стався ракетний удар.

За інформацією, жінка тоді поверталася додому зі своєю собакою. Тіло матері опізнав син.

Під час атаки на Кривий Ріг загинула 55-річна Анжела Чувпило. Донька принесла квіти до місця загибелі матері
Загибла Анжела Чувпило. Фото: Facebook/Анжела Чувпило

14 березня на місці атаки пройшла панахида за загиблими внаслідок удару. Донька Анжели Чувпило принесла квіти до місця загибелі матері.

Втратила маму. Донька загиблої внаслідок удару по Кривому Рогу прийшла на місце трагедії
Донька загиблої Анжели Чувпило. Фото: Суспільне Дніпро

Втратила маму. Донька загиблої внаслідок удару по Кривому Рогу прийшла на місце трагедії
Фото: Суспільне Дніпро

Що відомо про атаку на Кривий Ріг увечері 12 березня

Увечері 12 березня внаслідок атаки по Кривому Рогу сталася пожежа в багатоповерхівці. Зафіксували щонайменше три влучання внаслідок ракетної атаки, зокрема пряме влучення в дев'ятиповерховий будинок, повідомили в пресслужбі Криворізької міськради.

У день атаки виявили трьох загиблих. Вранці 13 березня керівник Ради оборони Кривого Рогу повідомив, що ще одна жінка 47 років померла у лікарні. Пізніше під завалами виявили тіло ще однієї людини.

Пошуково-рятувальну операцію завершили о 22:00 12 березня. Врятували дев'ятьох людей.

Загалом внаслідок атаки по Кривому Рогу 12 березня загинули 5 людей, 43 – поранені.

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