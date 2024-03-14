Під час атаки по Кривому Рогу 12 березня загинула 55-річна Анжела Чувпило, повідомили Суспільному у пресслужбі Криворізької районної військової адміністрації. Вона проходила повз будинок, коли стався ракетний удар.

За інформацією, жінка тоді поверталася додому зі своєю собакою. Тіло матері опізнав син.

Загибла Анжела Чувпило. Фото: Facebook/Анжела Чувпило

14 березня на місці атаки пройшла панахида за загиблими внаслідок удару. Донька Анжели Чувпило принесла квіти до місця загибелі матері.

Донька загиблої Анжели Чувпило. Фото: Суспільне Дніпро

Фото: Суспільне Дніпро

Що відомо про атаку на Кривий Ріг увечері 12 березня

Увечері 12 березня внаслідок атаки по Кривому Рогу сталася пожежа в багатоповерхівці. Зафіксували щонайменше три влучання внаслідок ракетної атаки, зокрема пряме влучення в дев'ятиповерховий будинок, повідомили в пресслужбі Криворізької міськради.

У день атаки виявили трьох загиблих. Вранці 13 березня керівник Ради оборони Кривого Рогу повідомив, що ще одна жінка 47 років померла у лікарні. Пізніше під завалами виявили тіло ще однієї людини.

Пошуково-рятувальну операцію завершили о 22:00 12 березня. Врятували дев'ятьох людей.

Загалом внаслідок атаки по Кривому Рогу 12 березня загинули 5 людей, 43 – поранені.

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