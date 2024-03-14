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91 пожежа за добу сталася в екосистемах на Харківщині: вигоріли 100 гектарів землі — коментар ДСНС
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91 пожежа за добу сталася в екосистемах на Харківщині: вигоріли 100 гектарів землі — коментар ДСНС

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пожежа через підпал сухостою
Гасіння пожежі у селищі Слобідському на Харківщині, 14 березня 2024 року. Фото: ДСНС Харківщини

З початку 2024 року на Харківщині сталося близько 450 пожеж в екосистемах. У 95% причина таких пожеж — підпал.

Про це Суспільне Харків розповів речник облуправління ДСНС Євген Василенко.

"95% — винуваті саме наші люди, українці, інші 5% — це росіяни. Траплялися випадки, коли внаслідок обстрілів горіла трава, все інше — це люди або очерет випалюють, або на присадибних ділянках випалюють прибрану суху траву і листя. Вогонь може поширитись як на іншу рослинність, так і на приватні житлові будинки, вітер сприяє поширенню вогню. Люди пояснюють: таким чином вони хочуть прибрати траву. Вони, мабуть, не дуже сильно замислюються в цей час про наслідки: суха трава, очерет спалахує дуже швидко", — говорить Василенко.

пожежа на полі харківська область
Гасіння пожежі у селищі Слобідському на Харківщині, 14 березня 2024 року. Фото: ДСНС Харківщини

Того, хто влаштував підпал, тяжко виявити, розказує речник ДСНС.

"Ми нещодавно проводили рейд, оштрафували чоловіка, він палив суху рослинність. Зараз у нас є повноваження притягувати людей до адміністративної відповідальності, але для цього треба людину на місці піймати. Єдиний вихід – це фото- та відеофіксація. Якщо проїжджаєте повз і бачите, що хтось палить траву, треба зафіксувати й передавати інформацію правоохоронцям та рятувальникам", — каже Євген Василенко.

Речник облуправління ДСНС закликає повідомляти про горіння сухостою кожного, хто побачить пожежу.

пожежа у слобідському
Гасіння пожежі у селищі Слобідському на Харківщині, 14 березня 2024 року. Фото: ДСНС Харківщини

"Можливо, на цю пожежу вже їдуть підрозділи. Можливо, ви не бачите, а вони вже там працюють. Повідомляти все одно треба, особливо якщо є загроза поширення вогню на житловий сектор. Це відповідальність кожної людини. Звертаємось до громадян: зупиніться і не випалюйте траву, є багато способів утилізувати її як сміття. Страждають екосистеми, там живуть плахи, гризуни, але якщо ви підпалюєте очерет, вони моментально помирають. Вважайте, що ви їх усіх вбили", — говорить Василенко.

Зокрема, у селищі Слобідському Харківського району рятувальники 13 годин гасили полум'я, яке виникло через підпал сухостою.

"Вітряна погода сприяла швидкому поширенню полум’я на велику площу. І тільки, коли фронт вогню почав підходити до меж людських поселень, жителі забили на сполох і викликали рятувальників", — йдеться у повідомленні.

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