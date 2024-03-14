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"Світ. Україна. Пологи": як допомагають жителям прифронтових громад волонтери-переселенці
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"Світ. Україна. Пологи": як допомагають жителям прифронтових громад волонтери-переселенці

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Волонтери фонду "Світ. Україна. Пологи" щомісяця приїздять до прифронтових територій Запорізької та Дніпропетровської областей, аби привезти людям гуманітарну допомогу. Цю благодійну організацію створили працівники одного із пологівських заводів, які змогли евакуюватися до Запоріжжя навесні 2022 року.

Роботу волонтерів бачили кореспонденти Суспільного.

Юлія Бут, волонтерка благодійного фонду, розповідає, що від спілкування та допомоги іншим стає легше, втім дівчина з нетерпінням очікує на деокупацію рідного міста:

"Трошки легше, ти з людьми спілкуєшся, допомагаєш їм. І думаєш, може ще й нам хтось скоро допоможе, нас визволять і ми поїдемо додому, будемо допомагати усім. Хочеться додому, 50 кілометрів і дім. Так хочется..."
"Світ. Україна. Пологи": як допомагають жителям прифронтових громад волонтери-переселенці
Юлія Бут, волонтерка благодійного фонду. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Світ. Україна. Пологи": як допомагають жителям прифронтових громад волонтери-переселенці
Видача гуманітарної допомоги благодійним фондом "Світ. Україна. Пологи". Фото: Суспільне Запоріжжя

Разом із Юлією працює волонтерка Тетяна Капустян. Жінка розповіла, що виїжджала з окупації у березні 2022 року разом із племінницею:

"Було тяжко, морально тяжко, були постійні обстріли. Виїхали, бо племінниця почала боятися обстрілів. Виїжджали не дуже легко, проїжджали дев'ять блокпостів РФ".
"Світ. Україна. Пологи": як допомагають жителям прифронтових громад волонтери-переселенці
Тетяна Капустян, волонтерка благодійного фонду. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Світ. Україна. Пологи": як допомагають жителям прифронтових громад волонтери-переселенці
Гуманітарна допомога, яку привезли волонтери фонду "Світ. Україна. Пологи". Фото: Суспільне Запоріжжя

На допомогу волонтерів очікують жителі Червоного Яру на Запоріжжі. У селі з початком повномасштабного вторгнення не працюють магазини, тож купити продукти важко, розповіла Галина Євтєєва:

"Немає ні магазинів, немає, де купляти. Ні аптек немає. Їздити доводиться у Новомиколаївку, аж за 40 кілометрів і то не завжди".
"Світ. Україна. Пологи": як допомагають жителям прифронтових громад волонтери-переселенці
Галина Євтєєва, жителька села Червоний Яр Запорізької області. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Світ. Україна. Пологи": як допомагають жителям прифронтових громад волонтери-переселенці
Гуманітарна допомога, яку привезли волонтери БФ "Світ. Україна. Пологи" до прифронтових громад Запорізької області. Фото: Суспільне Запоріжжя

Допомагають волонтери й жителям Микільського Запорізької області: у селі також майже не працюють крамниці, розповіла Антоніна Глувко:

"магазинів мало, село також не велике. Але ми живемо в прифронтовій зоні, багато людей виїхало. Важлива допомога, підтримати, тому що не кожна людина зараз може придбати десь щось, і транспорт не ходить, і ліків немає."
"Світ. Україна. Пологи": як допомагають жителям прифронтових громад волонтери-переселенці
Антоніна Глувко, жителька села Микільське Запорізької області. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Світ. Україна. Пологи": як допомагають жителям прифронтових громад волонтери-переселенці
Видача гуманітарної допомоги фондом"Світ. Україна. Пологи". Фото: Суспільне Запоріжжя

Сергій Євстаф'єв, виконавчий директор БФ "Світ. Україна. Пологи" розповів, що благодійний фонд утворили у квітні 2022 року. З того часу волонтери привезли більше ніж 15 тисяч тонн гуманітарної допомоги жителям прифронтових населених пунктів:

"Прифронтові території Пологівського району, також частково прифронтові території Василівського району, окрім цього останнім часом ми активно підтримуємо мешканців Дніпропетровської області, які постраждали від підриву Каховської ГЕС".
"Світ. Україна. Пологи": як допомагають жителям прифронтових громад волонтери-переселенці
Сергій Євстаф'єв, виконавчий директор благодійного фонду "Світ. Україна. Пологи". Фото: Суспільне Запоріжжя

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