У Кременчуці планують вимкнути опалення не раніше 1 квітня

У Кременчуці опалювальний сезон завершать за умови, коли буде сприятлива середня температура повітря.

Про це 14 березня повідомили під час засідання виконавчого комітету Кременчуцької міськради.

У Кременчуці на Полтавщині завершать опалювальний період не раніше 1 квітня. Про це повідомив на засіданні виконкому голова Кременчуцької громади Віталій Малецький.

"Нам би дуже хотілося, щоб весна прийшла швидше. Тепло стало і на вулицях і в оселях кременчужан від природніх джерел опалення, як то сонце, але я думаю не раніше першого квітня"

2023-го опалення у Кременчуці вимкнули 1 квітня. Загалом рішення про завершення опалювального сезону ухвалюють органи місцевого самоврядування. Це роблять за умови, коли середня температура повітря протягом трьох діб поспіль не нижча за 8 градусів тепла.

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