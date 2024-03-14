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На Тернопільщині у ДТП загинув чоловік
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На Тернопільщині у ДТП загинув чоловік

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На Тернопільщині у ДТП загинув чоловік
Фото: Нацполіція Тернопільщини

На Тернопільщині у дорожньо-транспортній пригоді загинув 26-річний чоловік. Це сталося поблизу села Городище Тернопільського району, — повідомив речник Нацполіції Тернопільщини Сергій Крета.

За його словами, зіткнулися трактор та легковий автомобіль. Повідомлення про аварію на лінію "102" надійшло від диспетчера пожежно-рятувальної частини Козови.

"Правоохоронці з’ясували, що ДТП трапилася на трасі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка-Луганськ-Ізварине. Водій автомобіля Volkswagen Passat не обрав безпечної швидкості та допустив зіткнення із задньою частиною трактора-навантажувача марки Merlo 34.7 TOP. Від удару кермувальник легкового авто від отриманих травм помер на місці події", — розповів речник Нацполіції Тернопліьщини.

У ДТП загинув чоловік
У ДТП загинув чоловік. Фото: Нацполіція Тернопільщини

Сергій Крета каже, поліцейські внесли інформацію про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 2 частиною 286 статті Кримінального кодексу — порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть. Триває слідство.

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