Правоохоронці викрили схему незаконної приватизації землі лісового фонду у Вишгородському районі під Києвом. У причетності до оборудки підозрюють інженера-землевпорядника, його родича і посадовця сільради. Вони намагались привласнити ділянку лісу в 1,3 га вартістю понад 9 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, житель Київщини разом із братом — інженером-землевпорядником вирішили привласнити землі лісового фонду, розташовані біля річки Дніпро.

Інженер виготовив підроблені документи щодо переведення 1,3 га землі державного лісгоспу у приватну власність. Ділянку спочатку оформили на 15 підставних осіб.

Братам допомагав державний реєстратор однієї з сільських рад, який оформив рішення сільської ради і розпорядження районної адміністрації на передачу землі у приватні руки. Після цього ділки почали оформлювати ділянки на себе за начебто угодами про купівлю-продаж. На цьому етапі оборудки їх викрили правоохоронці.

Наразі всі земельні ділянки арештовані. Вирішується питання щодо їх повернення у власність держави.

Трьом учасникам схеми слідчі ДБР повідомили про підозру в шахрайстві, легалізації майна, використанні підроблених документів у складі злочинної групи (ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2, 4 ст. 358 КК України).

Санкція статей передбачає позбавлення волі до 12 років. Вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжних заходів. Правоохоронці також перевіряють можливу причетність до земельної оборудки інших посадовців, зокрема з Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру.

Раніше повідомлялося, що на Київщині судитимуть чоловіка, який без дозволу почав будівництво на березі річки Рось. Фігурант самовільно зайняв земельну ділянку громади.

Також у Київській області перед судом постане колишній голова сільради, п'ятеро депутатів і землевпорядник, які незаконно передали в приватну власність землі Міноборони.